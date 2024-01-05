蘋果iOS 17.3 Beta 2 釋出後火速被撤回！ 系統崩潰「不斷重啟」
蘋果昨（4）日針對開發者釋出了 iOS 17.3 Beta 2 版本，不料，卻出現嚴重災情，國外開發者安裝後發現，手機系統崩潰，出現不斷重新開機的狀況，蘋果也發現此一嚴重狀況，短短3小時內就火速回收該測試版。台灣也有災情，Mobile 01上有網友表示安裝後手機「有事」，快速的安裝回前一版本。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果日前釋出 iOS 17.3 Beta 2 版本，主要是提供給開發者測試使用，但沒想到此版本推出僅 3 小時就因出現嚴重的 Bug 被撤回。iOS 17.3 Beta 2 主要在強化 Apple Music 協作清單與防偷竊保護機制，但有不少用戶更新後卻出現 iPhone 開始不斷地自動重新開機，完全無法使用，即便強制重開機也會卡在白蘋果畫面，導致手機直接變成死機，所幸還可以恢復到先前版本才能繼續使用手機。
國外有開發者推測這次的災情似乎和「背面輕點」的手勢設定有關，該功能是在輔助設定內的選項，可以透過敲擊兩次或三次來觸發指定功能，不少遇到無限重開機的用戶表示有開啟該項功能。不只國外爆災情，台灣也有人中招，在Mobile 01上有網友表示安裝後手機真的「有事」，但已經DFU 回復成前一版。還有人安裝後又多花2小時才救回。果粉忍不住抱怨「這版錯誤太嚴重，第一次聽到測試版會白蘋果！」但也有人安裝後正常使用中。