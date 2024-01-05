華碩施崇棠看AI浪潮「石破天驚」　技嘉葉培城喊準備好了

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今年華碩尾牙晚會由知名藝人曾國城、蔡尚樺連袂主持，華碩五大家長以董事長施崇棠領軍，偕同副董事長徐世昌、集團總裁曾鏘聲及兩位共同執行長—許先越、胡書賓登台開場，結合開場影片，即時傳送電子賀卡給所有員工表達感謝與期許，祝福同仁及其家人「平安健康、龍年大吉!」。晚會更邀請從歌唱選秀節目《超級星光大道》出身的李千娜、情歌天后梁靜茹、並由人氣天團告五人壓軸，全場合唱同歡，將晚會氣氛推至高潮，為2024年開啟新篇章
關於近來很夯的AI PC話題，尾牙晚會前，施崇棠面對媒體詢問表示，那可能是大家對AI的體悟還不夠，算下來，電腦發展已經幾10年，到現在電腦已經有很強的算力，且可以把資料與運算過程當作學習再增進技術，相關的應用非常多，華碩會全面布局。
施崇棠說過去元宇宙有點虛超過實，有很多AI應用不行，但這次的AI應用是很不一樣的東西，是有理解能力，可以結合並演變成數位轉型與智慧系統。他形容「石破天驚」生成式AI時代來臨，會衍生出很多創新，如果沒有全面的了解，就做不出好東西，因此華碩AI人才也從百人擴編至千人，希望能掌握未來趨勢。
無獨有偶，技嘉尾牙也在日前3日圓滿落幕，席開305桌，祭出6台豪車和總獎金額2000萬元。這次技嘉請來火辣美式啦啦隊Luxy Girls開場和搖滾天王伍佰壓軸。技嘉董事長葉培城指出，2023年是很不一樣的一年，從撲朔迷離到因AI而翻轉，技嘉全年營收突破1300億元，並強強調AI不只在2023年、2024年、2025年，甚至2026年產業都會持續向前衝，技嘉已在AI的浪潮下準備好了。
葉培城指出，供貨還是最關鍵的，今年上半年供給端可能還是吃緊，但下半年供應量會增加。他強調AI伺服器需求仍然強勁，現在是供不應求，預期今年成長幅度會再增加。至於PC產品最壞時機已過，但在全球景氣軟著陸的情況下，預期回溫速度不會太快，但預估今年全年營收將比去年成長。