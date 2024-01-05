日航乘客驚險回憶！空服員求跳機後「10人牽手組圈」 關鍵原因曝
日本海上保安廳MA722巡邏機與日航JAL516班機，2日晚間在東京羽田機場跑道上相撞，造成海保廳飛機上人員5死1重傷的悲劇。不過日航JAL516班機上的空服員把握黃金90秒逃生時間，被國際媒體與航空專家稱讚為「教科書般的疏散」，客機上379人全員迅速逃生。其中一名機上乘客回憶，當時所有人都聽從空服員指示，在逃生成功後也配合組成10人小圈圈，每個人手牽手圍成圓形，讓機組人員能迅速清點人數。
記者賴禹妡／綜合報導
根據日媒《讀賣新聞》報導，2日搭乘日航JAL516班機的63歲男性，打算從北海道飛回居住地東京，當時他坐在第8排靠右窗的位置，並還原飛機撞擊起火的事發現場。他回憶道，當時飛機於17時47分左右，正要從C跑道降落，卻突然發出碰撞巨響，飛機也隨即因撞擊而劇烈搖晃。
該男乘客當時就已察覺事態不對，不斷在心中祈禱飛機能夠順利停下，雖然飛機在滑行1公里後終於靜止，但他透過窗戶看到引擎正在起火，全機乘客都害怕不已。但空服人員在整個過程中都非常冷靜應對，他周遭的乘客也沒有引發混亂、鬧事。
飛機停下來之後不久，空服人員就開始疏散乘客，由於該名男乘客的座位靠近逃生梯，很快地就輪到他跳下，他也順利地成功逃生，但因當時機頭傾斜，導致逃生滑梯角度產生偏移，有些人卡在逃生滑梯上，整個逃生過程仍然有些擁擠。
眾人逃生完畢後，空服人員為了清點人數，要求所有乘客10人為一組，手牽手圍成一個大圓圈，乘客們也都迅速配合，並聽令在原地暫時停留，直到其中1輛消防車完成灑水任務，眾人才排隊跟在消防車後方，前往航廈避難。
乘客們於當晚19時許才安全抵達航廈的出境大廳，日航員工則請乘客們在大廳填寫姓名與聯絡方式，並帶領所有人轉移至機場內部一處會場，提供奶油麵包或飯糰等食物，同時也有毛巾讓乘客們擦拭身體。
該名男乘客原先就住在東京，因此晚間21時30分左右就離開了，當時仍有不少人在機場內部會場留宿。他表示，事發當下沒有任何人試圖拿著行李逃生，所有人都冷靜地聽指示避難，尤其空服人員更是專業、快速地引領乘客們逃生。