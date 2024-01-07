今日來講股／選前衝萬八？分析師這樣說　鎖定這些題材股將發酵

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭偉群指出，尤其第一季通常有企業老闆釋出展望，作夢行情將加持股價表現。另外，就是去年CoWoS產能不足，許多AI概念股營收無法顯現，但今年台積電CoWoS擴產，業界也表示需求有慢慢填補上來，認為今年AI伺服器、AI PC相關概念股將逐步好轉，因此現在拉回反而是好事，可以逢低布局。
像是多頭指標IC設計，因為IP矽智財與ASIC（特殊應用積體電路）題材性的關係，即便台股大盤不好，但近期安國與神盾的漲勢很兇猛，且籌碼戰是優勢，但鄭偉群說，以目前安國與神盾的股價來看，都已經有一波漲勢了，得小心漲多的賣壓，建議同樣是IC設計，但投資人可鎖定低檔且有前景的好公司，如切入車用的智原或晶心科，強調「溫溫漲」也能有賺頭。
再回到台股大盤，鄭偉群說能不能衝上萬八還是要看美股與成交量，目前美股偏弱，但都有低檔反抗，且費半也站上歷史新高，因此看起來疲弱但還是有一段時間的多頭行情可以走，他認為即使美股震盪，但台灣時序進入總統大選期間，相信政府也會護盤，估新一周大盤在月線附近小幅震盪、個股表現。
鄭偉群指出，新一周還有美國消費電子展（CES），因此激勵群創與友達5日走高，其實面板雙虎產能利用率已經慢慢轉到車用面板上，且營收獲利也有改善，短期題材面將發酵。他強調，近期多頭輪動格局沒有改變，投資人要找標的，就是鎖定產業前景還不錯的，且有切入車用或是AI的，趁勢逢低布局就可以。
至於航運股因為紅海情勢升溫、運價大漲而股價走高，但鄭偉群認為航運屬於景氣循環股，現在股價又反彈到一定階段，千萬不要殺低買它，即便短期有利多刺激，但看看今年景氣並沒有很好，是屬於「軟著陸」，且長榮都填息了，疫情解封大家也都可以出國，再加上電子景氣也沒有特別暢旺，只是加溫中而以，因此建議短線上不要過分追價，否則像4日很多隔日沖進去，5日就拉回整理了，建議投資人得適度拔檔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。