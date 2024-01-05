▲常常膽囊炎，小心膽囊癌。醫教簡單10觀念，避免反覆發作！

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為什麼會形成膽結石、膽囊炎？楊建華主任表示膽結石、膽囊炎是膽囊最常見的疾病之一。膽囊的主要功用是儲存從肝臟分泌而來的膽汁，進食時膽汁便會從膽囊排出，幫助脂肪食物消化吸收。從路線來看，肝內管線、膽管、膽囊都有可能會出現結石問題。結石可略分為「膽固醇結石」和「膽色素結石」兩大類。
膽固醇結石：膽固醇結石主要因飲食太過油膩引起，膽汁雜質容易和膽固醇結合成過飽和膽固醇，形成的雜質稱為「膽沙」、日久形成結石即「膽結石」，再更進一步便可能引發膽囊炎、出現疼痛。除了肥胖為膽固醇結石風險族群之一外，也包括不愛運動者、膽結石家族史、減重過快、40-50歲的中老年者、高血脂等。而女性因受荷爾蒙影響比男性更常見一些，約略2:1。孕婦因懷孕期荷爾蒙變化，因此也是高危險族群。
膽色素結石：膽色素結石主要是因膽紅素過高、沉積所引起，當膽管反覆發炎便可能出現，也好發在溶血疾病族群、以及肝功能異常影響膽汁排放的族群身上，例如肝硬化。而禁食過久也可能讓膽汁過長時間滯留而易形成結石。
別讓膽結石、膽囊炎反覆發生，醫：小心可能增加膽囊癌風險。
無症狀、輕症狀、誤以為胃痛：楊建華主任指出，膽結石一般而言大都無症狀，當膽囊炎發作時，可能飯後出現上腹或右上腹疼痛，也可能出現放射狀疼痛，延伸至右肩或背部。其他症狀也包含腹脹、打嗝、噁心、食慾不佳。甚至有時痛在胃部，會誤以為是胃痛，吃了胃藥也無效。
急性症狀、致命危險：若是急性膽囊炎，除了前述症狀外，再嚴重些也可能高燒、畏寒。進一步出現細菌感染、引起敗血症，甚至膽囊破裂引發腹膜炎，危及生命。
慢性症狀、致癌風險：若發展成慢性膽囊炎，除了慢性疼痛、消化不良、也可能增加膽囊癌風險。楊建華主任表示，雖然膽囊癌在膽囊的疾病當中較為少見，但風險因素未改，膽結石、膽囊炎反覆發作，膽囊壁經常發炎、增厚，甚至有鈣化現象，自然也會增加癌症風險。
９成膽囊癌患者都有膽結石？！據統計，約有7成膽絞痛患者2年內會復發，一旦有症狀患者，約有4-5成的患者會每年復發，其中約1-2%的患者可能出現急性膽囊炎、阻塞性黃疸、敗血症。而在膽囊癌的患者當中，高達9成的患者都有膽結石。這並非危言聳聽，提醒民眾務必留意。
膽結石無症狀未必要治療，情況嚴重切除可一勞永逸。
情況較輕時：楊建華主任表示，膽結石若未造成膽絞痛或膽囊炎、沒有出現相關症狀，一般而言不需要治療，觀察即可。但若是出現相關不適或發炎，輕微情況者可先禁食，使用消炎止痛藥及抗生素緩解疼痛。若無症狀者，0.2-0.3公分的小結石也可能利用體外震波碎石搭配利膽藥幫助排出。
情況嚴重時：能一勞永逸的就是切除膽囊，方法除了傳統手術外，大部分會使用腹腔鏡手術，可大幅降低感染、併發症、死亡風險、住院時間等，傷口也較小。而年長者狀況不佳、多重疾病而不適合手術族群，則會考慮先使用膽囊造口引流術，將膽汁引流而出。待病情改善後，仍希望開刀將膽囊切除。
就算切除還是要注意：膽囊切除後雖能一勞永逸，但因少了膽囊儲存膽汁功能，吃了油脂食物時，容易有腹瀉的情況。另外，膽囊切除後，總膽管及肝內膽管還是有可能發生結石，因此仍須特別小心注意，定期追蹤。
防膽結石、膽囊炎、膽囊癌，醫教簡單10觀念有助防範！
楊建華主任表示，防範膽結石，建議日常多喝水、多蔬果、多膳食纖維、多使用健康油、多運動，少久坐、少油脂、少糖份、少重口味、少精緻食物。像是澱粉類就可以多選擇五穀飯、糙米飯、紫米飯等，盡量避免白吐司、白麵條、糕點等食物，油類則可選擇橄欖油、苦茶油等。曾有發生過膽結石、膽囊炎的族群，更務必留意勿暴飲暴食、三餐定時定量。養成良好生活習慣，定期追蹤檢查，便可以防範膽結石發生或復發。
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