聶永真操刀！文化人集資登廣告　呼籲2024大選選對人

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半版廣告的設計師聶永真透露設計理念表示，日常生活中，台灣人早已對於許多娛樂圈人事物動輒「乳滑」，或在中國輕易就能「被消失」的新聞，不遙遠也不陌生。聶永真說，能提供多樣的觀點進行選擇，這是身在自由民主的社會中才能感受到的幸福，提出想法與表達聲音。
島路行動表示，2024總統大選將在1月13日投票，而政府對多元文化的尊重，以及對國家美學的重視，將對台灣的文化創意產生重大影響，因此選對人、走對路，對國家文化的養成與發展就非常重要。
島路行動指出，近期包含路透社在內的許多外媒同步報導，傳出中共疑似施壓台灣流行樂團體「五月天」，要求在總統大選前表態支持中國，引起台灣輿論譁然，而中共政權利用政治干預文化的行為是屢見不鮮，從蔡依林、徐佳瑩、田馥甄等知名台灣藝人都曾因此遇到爭議。
島路行動呼籲，希望民眾能選擇重視文化的候選人，台灣才會是重視文化的台灣，這是決定島嶼未來十字路口的選擇，也是島路行動創立的初衷與盼望。
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