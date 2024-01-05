聶永真操刀！文化人集資登廣告　呼籲2024大選選對人

▲設計師聶永真設計廣告登報，呼籲2024大選要選對人。（圖／島路行動提供）
▲設計師聶永真設計廣告登報，呼籲2024大選要選對人。（圖／島路行動提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2024總統大選倒數計時！由一群音樂人、文化人發起的「島路行動」今（5）日在報紙上刊登半版廣告，由知名設計師聶永真統籌設計，以「投錯人 偶像不知去向」為題，提及「投錯人，偶像（與他們的新聞）隨時都能被消失」，呼籲國人站出來、選對人、挺美好。

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該廣告文案寫著「自由像空氣，你以為理所當然。但投錯人，偶像（與他們的新聞）隨時都能被消失」，就是指出如果投錯人選，未來的文化、娛樂都將不再自由。

半版廣告的設計師聶永真透露設計理念表示，日常生活中，台灣人早已對於許多娛樂圈人事物動輒「乳滑」，或在中國輕易就能「被消失」的新聞，不遙遠也不陌生。聶永真說，能提供多樣的觀點進行選擇，這是身在自由民主的社會中才能感受到的幸福，提出想法與表達聲音。

島路行動表示，2024總統大選將在1月13日投票，而政府對多元文化的尊重，以及對國家美學的重視，將對台灣的文化創意產生重大影響，因此選對人、走對路，對國家文化的養成與發展就非常重要。

島路行動指出，近期包含路透社在內的許多外媒同步報導，傳出中共疑似施壓台灣流行樂團體「五月天」，要求在總統大選前表態支持中國，引起台灣輿論譁然，而中共政權利用政治干預文化的行為是屢見不鮮，從蔡依林、徐佳瑩、田馥甄等知名台灣藝人都曾因此遇到爭議。

島路行動呼籲，希望民眾能選擇重視文化的候選人，台灣才會是重視文化的台灣，這是決定島嶼未來十字路口的選擇，也是島路行動創立的初衷與盼望。

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