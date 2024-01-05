7-11福袋便宜買法 外送平台「開賣日」8.5折、橘子支付滿千折百
超商福袋大戰開打！其中7-ELEVEN本次總計有53款選擇，最低只要299元。頭獎祭出跑車、南極豪華郵輪、美國舊金山雙人來回機票等，預計1月10日凌晨0點在門市現貨開賣，不少社區型7-ELEVEN 的LINE群組也提早開放給民眾登記，但因為福袋為限量商品所以店家都不保證有貨。至於該如何便宜買到福袋，統一自家的外送平台foodomo在首賣日當天凌晨同步開賣，且輸入指定優惠碼可享8.5折，不用出門還能買得更便宜。
記者周淑萍/綜合報導
超商福袋全家搶先開賣，1月1日開賣至今不到5日，就被網友發現有部分門市貼上「福袋9折」，對此，全家表示，9折優惠是「特殊店型」的長期折扣，並不僅限於龍年福袋，且一般民眾到這類特殊店型也可享有同樣的折扣。
7-ELEVEN 的福袋則預計在下週二（1/10）的凌晨開始販售，想要便宜買到，可以鎖定統一自家的「foodomo」外送平台，在1月10日凌晨0點同步上架，外送或外帶自取結帳時輸入「幸福龍乎你」優惠碼，滿199元享8.5折優惠，最高可折150元，不用去現場買還能省荷包，但想搶便宜要拼手速，優惠碼數量有限，依照結帳順序，兌換完畢為止。
此外，在LINE社群上有網友提醒，「foodomo」的數量不太準，有時候現場賣掉但店家來不及清點外送平台的數量，即便下單也有可能會被刷退，如果非買不可，還是建議到店面上直接購買會更確實，且使用橘子支付、cash Pay、Pi拍錢包等行動支付還可享單筆滿 500 元折 50 元、滿 1000 元享折 100 元」優惠，但一樣有限量。