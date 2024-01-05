控鄭正鈐與詐騙集團訴訟　林志潔酸：侯友宜向詐騙宣戰是假的嗎

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林志潔指出，鄭正鈐跟投資詐騙集團OURPPC高姓主嫌牽扯不清，鄭事後向法院聲請要求詐諞集團首腦必須償還500萬元，而這個詐騙集團多與「馬勝金融集團」相關，在各國以老鼠會的形式吸金超過139億元，「鄭正鈐居然跟此詐騙集團首腦有債權關係，是因投資受騙，還是入股該組織？」
林志潔進一步說，IRS詐騙集團號稱以比特幣儲備、收集作為投資，從頭到尾都是上游吸下游，中間透過多層次非法傳銷，老鼠會詐騙的概念，鄭正鈐在一審民事判決，欠詐騙集團首腦1500萬，「請問為什麼鄭正鈐的債務都跟詐騙集團有關？」
林志潔說，鄭正鈐自稱是反詐英雄，事實上所有的債務跟金錢的糾葛，隨便挑兩件都跟詐騙集團有關，有什麼資格說反詐？四年前選立委時，債務和訴訟問題已經很多，顯然這四年毫無收斂、不知悔改，而且變本加厲。她批評，鄭只關心掙錢和自己的司法案件，與新竹市長高虹安的行為如出一轍，視新竹市民的權益為無物。
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