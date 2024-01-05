T1／台鋼獵鷹補齊第四位洋將 網羅塞爾維亞國手 Bjelica加盟
T1聯盟臺南台鋼獵鷹今(5)日宣布補齊第四位洋將空缺，出生塞爾維亞的米可Milko Bjelica，身高208公分，體重113公斤，球風成熟兼具4、5號位作戰能力，曾代表蒙特內哥羅國家隊出戰2019年FIBA世界盃籃球賽，場均貢獻7.8分、3籃板，投籃命中率45.9%。
記者廖聿偉/綜合報導
米可征戰歐洲聯賽多年，曾多次幫助球隊奪冠，2019年也曾造訪亞洲，效力日本B.LEAGUE東京電擊隊，並拿下該年總冠軍，2022-23賽季則在黎巴嫩籃球聯賽的NADIM SOUAID ACADEMY(NSA)出賽10場，場均得分22.7、三分球命中率35%，而罰球亦有80%命中率，期待米可的加盟為團隊球風帶來更多元的風格。
米可來自塞爾維亞體育世家，父母皆是運動員，姐姐米爾卡（Milka Bjelica）馳騁籃球賽場將近二十年，亦是蒙特內哥羅國家隊國手，妹妹安娜（Ana Bjelica）則是塞爾維亞排球國家隊的一員，曾獲得2020年東京奧運女子排球項目銅牌，一家皆具優良的運動基因。
談到自身的優勢，與加入球隊的期許，米可說:「希望自己的加入能提升球隊的速度，在面對到身材較高大的對手可以面框攻擊，面對比較矮小的對手則背框攻擊，也期望在禁區跟外線能給予球隊協助。」