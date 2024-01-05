曾敬驊錄《二呆流浪記》弄斷傳家之寶！害團隊登門低頭道歉
藝人曾敬驊與朱軒洋主持的《二呆流浪記之完全大人手冊》本週前進蘭嶼，首度參加當地飛魚祭典，結果曾敬驊卻不小心把要用來搗小米的杵給敲斷了，由於杵在當地象徵著傳家之寶，把節目團隊通通嚇壞，害得大家親自登門道歉。
記者詹鎰睿／綜合報導
在本週節目，曾敬驊與朱軒洋不僅體驗在蘭嶼餐廳打工，還跟著國小孩童們一同參與飛魚祭典，體驗手作芋頭糕，而在祭典的最後，大家開心地圍圈圈搗小米，依序舉起手上的杵搗向裝滿小米的臼裡。
沒想到曾敬驊用力過度，不小心把杵給敲斷了，他害怕表示：「當下我不知道那是跟族人借的，以為是學校的，有一點小擔心，可是沒想到是跟居民借的，心想死定了，事情嚴重了！」由於木杵在當地家庭中象徵傳家之寶，有著極為重要紀念價值，一個家庭可能只有一支，就連幫忙借物的餐廳老闆都相當緊張。
好在最後曾敬驊跟著拍攝團隊一起親自登門道歉，原物主也大方原諒。這讓曾敬驊事後回想表示：「他人真的很好，也是他第一個反應說沒關係的人，當下的那個感覺、那個氛圍我就覺得他應該是可以接受的。」幸好後續木杵也有辦法修理，讓大夥都鬆了一口氣。
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