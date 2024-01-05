海鲲號潛艦用韓國技術？台船：未採用任一國藍圖

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對此，台船公司今日發出新聞稿澄清，指SI公司主要提供技術諮詢服務，並無將韓國潛艦圖資提供給台船，此外台灣之潛艦國造案設計與張保皋級潛艦完全不同，韓國潛艦之技術圖說，根本無法應用於潛艦國造案。台船強調，國造潛艦設計是由台船自行設計，經過技協GL公司協助完成，完全未採用任何一個國家的藍圖。
台船指出，SI公司擔任台船潛艦國造案建造技協，其主要提供技術諮詢服務，並無將韓國潛艦圖資提供給台船，此外台灣之潛艦國造案設計與張保皋級潛艦完全不同，韓國潛艦之技術圖說，根本無法應用於潛艦國造案。
台船表示，在構型方面，台灣的潛艦國造案構型不同，我方排水量為2000噸級，韓方排水量為3000噸級，各項裝備、舵翼型式配置均不同，完全沒有抄襲問題。台船強調，台灣的潛艦國造設計是由台船自行設計，經過技協GL公司協助完成，完全未採用任何一個國家的藍圖。
在合約方面，台船指出，台船與韓商簽署風力發電基礎製造設備的合約，完全合法，屬商業行為，至於涉及機密問題，應為韓商與韓政府認知之差異。台船並無向韓商採購報載油水分離器及電瓶固定裝置。台船公司也表示，台船成立子公司，發展高效能電瓶，皆由國內廠家共同組成，無任何韓商參與。
針對綠營指控，韓國造船公司前員工涉嫌將內部技術外流，應用於台灣國造潛艦，將此事告知韓方的則是台灣一名親中立委。馬文君透過辦公室發表聲明表示，若韓國媒體報導屬實，民進黨政府的潛艦國造，將淪為一起重大國際醜聞。她鄭重要求國防部，啟動危機處理，查證韓方媒體報導的案情，是否屬實。對此，國防部則是沒有回應。
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