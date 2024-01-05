▲蔡正元指高端含「鋁鹽」有毒　疾管署舉實證打臉！批蔡訊息嚴重錯誤應刪文

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鋁鹽佐劑並非重金屬 可提升疫苗保護力WHO證實安全前立委蔡正元在臉書發文表示自己接到疫苗專家指證，高端疫苗添加鋁鹽佐劑，打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累積產生神經毒素，如果進入腦內會引發慢性發炎，甚至使神經細胞慢性凋亡，因此高端疫苗不只無效還很危險。
對此，疾管署表示，鋁鹽中的「鋁」非指重金屬，而是「鋁離子」，它在疫苗僅為微量，不會在人體堆積並對人體造成傷害，鋁鹽佐劑添加主要是用於協助誘發、延長或增強疫苗注射後的免疫反應，提升疫苗保護效益。
像疫苗中所含的氫氧化鋁、磷酸鋁等無機鹽類都稱為「鋁鹽」，皆是世界衛生組織（WHO）及世界各國（如美、日、歐盟、中國等）藥品監管單位核准使用、安全性無虞的疫苗佐劑，在國際上使用已超過60年。WHO也在2012年聲明證實鋁鹽佐劑安全性，並指出兩針對神經毒性之研究其結論有嚴重缺失。
疾管署搬疫苗權威期刊 指蔡引用之論文公信力不足疾管署更指出，蔡正元臉書引用「海外疫苗專家」傳來之2015年論文，其實是出自被國內各大醫學院歸類為「加強實質審查期刊」（俗稱「掠奪性期刊」）的Frontiers Media旗下之神經學期刊Frontiers in Neurology。
像疫苗學權威期刊Vaccine於2018年的文獻回顧及評論、藥學知名期刊International Journal of Pharmaceutics 於2021年的最新評論，都已對「鋁鹽佐劑不安全，會產生神經毒性」的說法提出澄清。
不只高端含鋁鹽佐劑 常用疫苗皆已長期安全使用此外，鋁鹽佐劑也並非只有高端疫苗有，它其實是許多常用疫苗產生免疫功能所必需的佐劑，像B肝疫苗、A肝疫苗，白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌疫苗及不活化小兒麻痺五合一疫苗（DTaP-Hib-IPV）、十三價肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）、腸病毒疫苗、HPV疫苗等都有使用鋁鹽作為佐劑。
疾管署表示，現今國內使用的這些疫苗多由國際知名大廠生產，其鋁鹽含量都非常低，而且也都有經過嚴格的安全性測試及各國監管單位核准，對人體不會有影響，這些疫苗都已被臨床長期使用及監測。
事實查核中心也早已在2021年提到，國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師齊嘉鈺表示加入鋁鹽佐劑的疫苗，並沒有傳言所言「長期以來導致腦部發炎」等狀況，網傳謠言為錯誤資訊。
疾管署強調，訊息嚴重錯誤，可能影響民眾對接種各類含鋁鹽佐劑之兒童、青少年及成人疫苗產生錯誤認知及降低接種意願，對個人健康及公共衛生均造成不良效應，提醒民眾切勿散布不符合實證科學的資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60472
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