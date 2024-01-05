沈玉琳尾牙「進帳至少625萬元」！手握3節目狂發紅包 林襄也有份
56歲藝人沈玉琳，憑藉幽默主持風格，深受大眾喜愛，手上也握有3檔節目主持，演藝事業不斷創出高峰。沈玉琳今（5）日現身台北地下街直播活動，還拿起許久未碰的毛筆，興奮地寫起春聯與大家拜年。談到尾牙近況？沈玉琳大方表示，目前接了25場，每一場至少25萬元，算下來大概進帳625萬左右，作為演藝圈前輩的他，還會親自發紅包給節目團隊，就連林襄也有份。
記者詹鎰睿／台北報導
沈玉琳透露，今年會包給媽媽20萬，象徵雙雙對對，老婆芽芽的部分就不會包了，女兒則是象徵性包個2千元，讓她開心就好，「反正錢都會到媽媽那邊去嘛。」不過沈玉琳強調，「歲末年終，大家好像都看我們賺很多，其實我們花更多，包出去的更多。」手上握有3個節目的他，每個工作人員都會包，數目至少1到2千元，一年下來，光是包給節目團隊的粗估50、60萬。
談到會不會包給Melody？沈玉琳笑說，「不用啦！Melody可能比我還有錢！」另外，也會包給林襄，「主要是輩分啦，包個意思意思，她也不缺錢，財務自由，包個幾千塊， 象徵見紅則喜。」
提到大家最關心的尾牙？沈玉琳大方透露，今年接了25場，每一場大概25萬，「差不多啦，符合行情，好朋友會打個行情價。」等到大年初五，沈玉琳還會帶全家人到日本北海道滑雪，好好玩個5天，帶女兒體驗當地風情，讓大家相當羨慕。
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