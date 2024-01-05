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小商人曝第二版廣告！乾兄妹又登紐約時代廣場　再附新聞QR code

▲新北市某國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，網紅小商人直接在美國紐約時代廣場登上事件廣告。（圖／取自小商人臉書）
▲新北市某國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，網紅小商人直接在美國紐約時代廣場登上事件廣告。（圖／取自小商人臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

新北市某國中日前爆發國中生遭彈簧刀割頸案，被害者傷重不治，引發全台輿論譁然。網紅小商人因不滿新北地院下令撤除2名加害者個資，昨（4）日在紐約時代廣場登上割頸案「乾哥乾妹」廣告，今晚又PO出第二版本廣告，這次還附上新聞報導的QR code，讓紐約時代廣場所有人都能看見案件詳情，此外也認為應該要推動修法，並以被害人的名字當作紀念。 

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小商人昨日在紐約時代廣場第七大道上的LED電子看板，刊登「乾哥乾妹」廣告，他表示每個小時的45分時都會有該廣告亮出，更烙話：「掛看板是針對兒少法，還有政府裁罰，既然要罰要撤，那你去罰紐約時代廣場的看板試試。」 

而小商人在今日稍早公布廣告第二版本，他坦言「紐約的廣告商審查確實嚴格，但是也成功的登上去，白天有去看過，可惜沒聲音。這次有改良版本，上面多一些資訊，各位看看，沒問題的話我就送審了」。 

▲不少網友肉搜出國中割頸案加害者資訊，被新北地方法院要求即刻下架，讓網紅小商人不滿在臉書表態，將會製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者資訊。（圖／翻攝自臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」）
▲不少網友肉搜出國中割頸案加害者資訊，被新北地方法院要求即刻下架，讓網紅小商人先前不滿在臉書表態，將會製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者資訊。（圖／翻攝自臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」）
只見第二版廣告共有16秒，最後還附上割頸案報導的QR code，讓紐約時代廣場所有人都能看見案件詳情。小商人直言「我掛廣告宣傳這個的意義很簡單，因為這兩隻猴子之前就已經拿開山刀鬥毆，還霸凌女同學上了新聞」，2人就是因為沒有揭露個資，而受到保護。 

小商人感嘆，「如果今天被害人知道對方是很危險的，也許他當下就會用別的方式處理，我認為要推動修法，要以用被害人的名字當紀念，希望他是最後一個犧牲者」。 

小商人希望以被害人名字推動修法，指出「法律不該過度保護加害人，之前有過太多的案例，因加害人個資被保護，所以造成許多無法彌補的遺憾」。貼文一出立刻被眾人推爆「小商人我大哥」、「真的太猛了，支持小商人」。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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