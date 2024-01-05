小商人曝第二版廣告！乾兄妹又登紐約時代廣場　再附新聞QR code

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而小商人在今日稍早公布廣告第二版本，他坦言「紐約的廣告商審查確實嚴格，但是也成功的登上去，白天有去看過，可惜沒聲音。這次有改良版本，上面多一些資訊，各位看看，沒問題的話我就送審了」。
只見第二版廣告共有16秒，最後還附上割頸案報導的QR code，讓紐約時代廣場所有人都能看見案件詳情。小商人直言「我掛廣告宣傳這個的意義很簡單，因為這兩隻猴子之前就已經拿開山刀鬥毆，還霸凌女同學上了新聞」，2人就是因為沒有揭露個資，而受到保護。
小商人感嘆，「如果今天被害人知道對方是很危險的，也許他當下就會用別的方式處理，我認為要推動修法，要以用被害人的名字當紀念，希望他是最後一個犧牲者」。
小商人希望以被害人名字推動修法，指出「法律不該過度保護加害人，之前有過太多的案例，因加害人個資被保護，所以造成許多無法彌補的遺憾」。貼文一出立刻被眾人推爆「小商人我大哥」、「真的太猛了，支持小商人」。
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