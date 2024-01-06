能登半島7.6強震各界捐物資！日記者喊別再寄「紙鶴」：毫無用處
日本石川縣能登地區1日發生芮氏規模7.6強震，已造成94人死亡，仍有222人失蹤，由於重災區如輪島市等地，還有逾100起居民遭活埋的通報，死亡人數恐怕還會上升。由於災區斷水斷電，日本國內外不少機構、個人都紛紛提供援助物資，但其中一種捐贈物品卻引發輿論熱議，還遭日媒記者公開呼籲別再往災區寄送，因為沒有實質用處。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
曾在日本《產經新聞》、《朝日新聞》擔任記者的那須優子，3日開始在社群平台X上發文，直言不少日本民眾花錢購買紙鶴送往災區，只是佔用寶貴的運輸資源，這些手工藝品對救災其實毫無用處，相反的，若是花同樣的錢、購買差不多重量的東西，是可以向災區捐贈更實用物品的，如10瓶加賀棒茶，2公斤北信越白米等等。
那須優子並指出，即使是老人和小孩，要援助災民也不是只有摺紙鶴、送紙鶴可以做，與其花錢去買摺紙鶴要用的色紙，還不如用退休金、兒童津貼去捐款，甚至形容此時的紙鶴對災區而言，只是在製造垃圾與麻煩。除了紙鶴，那須優子也提醒大眾，發霉的舊衣物同樣不該送往災區。
那須優子的貼文引發正反兩極評論，不少日本民眾也留言贊同，認為應該立法禁止向災區寄送紙鶴，但也有人勸那須優子講話不要這麼嚴厲，紙鶴再怎麼說也是一種心意的表現。
有報導提到，這並非捐贈紙鶴的做法首次被吐槽。2018年日本發生水災，不少人向災區捐贈紙鶴一事就曾引起日本國內爭議，俄烏戰爭、土耳其大地震期間，也曾有日本民眾或機構因呼籲向這2國捐贈紙鶴而挨批。