百萬網美吃海底撈「大跳科目三」！揪2店員合體 粉絲無情吐槽
中國抖音神曲「科目三」因為洗腦旋律搭配簡單的舞步，在全球走紅，連知名的火鍋店「海底撈」也因為提供跳科目三給客人看的服務，讓科目三的名聲可以說是家喻戶曉。而近日，馬來西亞DJ、百萬網美鄔唯前往海底撈用餐時，邀請店員一起跳科目三舞蹈，結果卻被粉絲無情吐槽「還是店員跳得好」。
記者張嘉哲/綜合報導
馬來西亞DJ、百萬網美鄔唯日前在IG發上影片，只見她站在C位，身穿低胸背心以及牛仔短褲準備要熱舞，音樂一下就是最近火紅的科目三，還邀請了兩位海底撈的店員一起來跳，三個人排出跳舞經典的「黃金三角陣形」。
不過尷尬的是，開始跳舞之後，鄔唯的舞蹈動作跟店員的有些不同，像是要左切右切的時候，鄔唯自己一人獨自在蓮花手，導致舞蹈看起來有些凌亂，不過最後鄔唯也有鞠躬，店員也給予拍手，表演氣氛還是算相當不錯的。
貼文曝光後，有粉絲大讚「鄔唯身材好跳舞也不錯啊」、「鄔唯去海底撈上班的話，顧客都不用吃飯了」、「海底撈應該請不起妳去上班」；不過也有大批粉絲無情吐槽「跳到亂七八糟，沒有一點跟上節奏」、「確定是跳同個舞蹈嗎？」、「後面的小哥哥跳得比較好吧」、「後面右邊（沒口罩那個）的小哥我一定請！跳的超投入的」。
事實上，科目三這個舞蹈的，是一位是四川網紅舞者「鄉村小明」所發明，其實在原版的舞蹈當中，他加入了許多高難度的舞蹈技巧，包括過去超級流行的太空漫步、默劇、機械舞等等，只不過後續在抖音上面流傳的只有前面簡易版的舞蹈動作，最近原版影片被挖出來之後，不少人也才驚呼「.....真的是被抖音毀掉的舞蹈，原版超好看的」、「原來後面難度這麼高！真好看」。