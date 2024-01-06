涉性騷立委政見會狂飆國罵！假牙罵到噴飛　大喊「我投給侯友宜」

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林世偉也在政見發表會當中情緒相當激動，大罵政府囂張跋扈，是流氓政府，他表示「我到立法院也會為弱勢族群講話，保障警察跟消防的權利，蔡英文政府把警察的權利都刪掉了，社會要發展第一治安就是要好，我當選立委，警察的權利只能增加，不能減少，我因為這樣子所以我這次支持侯友宜啊！兩岸要和平發展、全面開放，不要戰爭啊！所以我會投給侯友宜」。
林世偉也在後續情緒相當激動，甚至自爆自己是脫稿演出，要把心裡話講出來，過程不斷國罵連連，大罵政府是「王八蛋政府」，也不排除到聯合國控告中華民國政府總統，結果最後剩下幾秒時，林世偉的假牙因為太激動還噴出來，他自己也感到相當糗，趕快裝回去繼續喊「我一定是中華民國最好的立委，一定要取消藍綠密室協商！這一定要做的！X！」隨後結束發言。
相關片段在網路上瘋傳之後，不少網友紛紛回應「他真的講很多大實話啊！只是很激動而已」、「真的是很真性情的人，但感覺還是選不上哭哭」、「這句句肯定都實話」、「很難選贏，但是講的很多都是實話」、「手語老師有在憋笑吧，我看還有撇一下嘴」、「手語老師差點就笑場了XD假牙噴飛太爆笑」。
事實上，這位來自新竹縣尖石鄉藝術家的「林世偉」，這次已經是第二次參選，出來是為了捍衛原住民的權益發聲，過去在登記參選的時候，他身穿黑裙子、戴銀色耳環還身穿紅內褲，就獲得不少社群的討論，不過這次他的對手眾多，三席現任的山地原住民立委無黨籍高金素梅、國民黨孔文吉和民進黨伍麗華都力拚連任，林世偉要脫穎而出還要再加把勁！