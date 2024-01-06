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涉性騷立委政見會狂飆國罵！假牙罵到噴飛　大喊「我投給侯友宜」

▲新竹尖石鄉的立委候選人林世偉再度登上政見發表會，這次情緒激動罵到假牙噴飛，讓他自己也笑場。（圖/YT@IPCF-TITV原文會 原視）
▲新竹尖石鄉的立委候選人林世偉再度登上政見發表會，這次情緒激動罵到假牙噴飛，讓他自己也笑場。（圖/YT@IPCF-TITV原文會 原視）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選倒數最後7天，除了總統候選人之外，各區的立委也是卯足全力拉選票，期望最後能當選。然而，日前「原住民立委候選人」舉辦二次政見發表會時，在第一次政見會爆紅的新竹尖石鄉的立委候選人林世偉又有了經典新作，這回在政見會當中不斷飆出國罵，甚至激動到最後假牙都掉下來，再度掀起話題。

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來自新竹縣尖石家藝術家的「林世偉」日前爆出性騷風波，他在政見會上也對此事感到非常生氣表示「我甚至被人家抹黃，說我什麼性騷擾慣犯，XX娘什麼東西，一定背後有推手，怕我到立法院說實話，一定要取消藍綠密室協商，全世界還沒有一個國家這樣關起門來分贓」。

▲新竹尖石的立委候選人林世偉政見會又有新作，表示自己最近被抹黃，一定有人在背後操作。（圖/）
▲新竹尖石鄉的立委候選人林世偉政見會又有新作，表示自己最近被抹黃，一定有人在背後操作。（圖/YT@IPCF-TITV原文會 原視）
林世偉也在政見發表會當中情緒相當激動，大罵政府囂張跋扈，是流氓政府，他表示「我到立法院也會為弱勢族群講話，保障警察跟消防的權利，蔡英文政府把警察的權利都刪掉了，社會要發展第一治安就是要好，我當選立委，警察的權利只能增加，不能減少，我因為這樣子所以我這次支持侯友宜啊！兩岸要和平發展、全面開放，不要戰爭啊！所以我會投給侯友宜」。

林世偉也在後續情緒相當激動，甚至自爆自己是脫稿演出，要把心裡話講出來，過程不斷國罵連連，大罵政府是「王八蛋政府」，也不排除到聯合國控告中華民國政府總統，結果最後剩下幾秒時，林世偉的假牙因為太激動還噴出來，他自己也感到相當糗，趕快裝回去繼續喊「我一定是中華民國最好的立委，一定要取消藍綠密室協商！這一定要做的！X！」隨後結束發言。

▲原住民立委候選人林世偉在政見發表會情緒激動，罵政府罵到假牙噴飛。（圖/YT@IPCF-TITV原文會 原視）
▲原住民立委候選人林世偉在政見發表會情緒激動，罵政府罵到假牙噴飛。（圖/YT@IPCF-TITV原文會 原視）
相關片段在網路上瘋傳之後，不少網友紛紛回應「他真的講很多大實話啊！只是很激動而已」、「真的是很真性情的人，但感覺還是選不上哭哭」、「這句句肯定都實話」、「很難選贏，但是講的很多都是實話」、「手語老師有在憋笑吧，我看還有撇一下嘴」、「手語老師差點就笑場了XD假牙噴飛太爆笑」。

事實上，這位來自新竹縣尖石鄉藝術家的「林世偉」，這次已經是第二次參選，出來是為了捍衛原住民的權益發聲，過去在登記參選的時候，他身穿黑裙子、戴銀色耳環還身穿紅內褲，就獲得不少社群的討論，不過這次他的對手眾多，三席現任的山地原住民立委無黨籍高金素梅、國民黨孔文吉和民進黨伍麗華都力拚連任，林世偉要脫穎而出還要再加把勁！


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