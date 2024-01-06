1200月票單月使用人次破5300萬 澎湖方案最快2月上路
行政院自112年7月1日推出「TPASS行政院通勤月票」，即1200月票，可說是通勤族的一大福音，截至112年底，總計有17個縣市加入，自今（113）年起，嘉義縣市於1月2日共同推出大嘉義生活圈月票方案，TPASS通勤月票服務縣市再擴大為19個縣市，單月使用人次已經突破5300萬。
記者林志怡／台北報導
交通部公路局表示，112年累計約有387.9萬人次加值購買月票方案，並累計約有2.8億人次使用月票搭乘各類公共運具，其中使用人次於112年12月單月達最高峰5377萬。
此外，公路局指出，113年自1月1日累計至前(4)日為止，全國約有16.7萬人次購買TPASS通勤月票，其中以基北北桃約13.4萬人次最多；使用月票搭乘公共運輸人次部分，約有688.3萬人次，包含台鐵60萬人次、捷運(含輕軌) 320.3萬人次、公車(含市區公車及公路客運) 276.5萬人次、以及其他運具(含公共自行車及渡輪) 31.5萬人次。
該局表示，經分析使用搭乘趨勢，使用月票搭乘公共運輸人次已從每月3372萬(112年7月)成長至突破5300萬，顯示使用TPASS通勤月票已逐漸成為民眾通勤的習慣與日常，澎湖縣月票方案經該府評估最快於2月上路實施。