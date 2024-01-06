國道服務區不只用來上廁所！三大文青景點曝　毛小孩也能盡情嗨

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此外，高公局指出，古坑服務區的室內裝修則以女性及花卉為主題，改善整體空間舒適性，並將廊道改建為室內、座位數提高1.7倍，以通透落地窗結合戶外美景，更打造多處適合談心的浪漫角落，媲美網美咖啡店，還有在地美妝保養品牌、國道第1家園藝花店進駐，並設有堪稱最美公廁配置的優質梳妝空間。
「百年大榕」守護神樹則位在東山服務區。高公局指出，百年大榕樹是服務區的守護神，深具精神象徵，這次裝修以「榕景再現」為主軸，搭配在地豐饒元素，營造悠閒遨遊的歡樂氛圍，在戶外新增多項有趣的遊憩設施。
高公局舉例，「樂樂傳聲」，是以臺南特產椪柑、荔枝、龍眼造型的傳聲筒，讓民眾體驗聲音傳遞的互動遊戲；東山服務區的室內則是打造寬敞明亮的動線及以「綠意森林系」設計，像是森林中「生命之泉」，以瀑布、水舞洗滌煩憂，彷彿漫步沐浴在森林中。
位於國道3號最南端的關廟服務區，則結合了茶藝與東坡赤壁的文學情懷，以大螢幕影音搭配文學饗宴，檯面上一條代表長江水道的彎曲環流，漂流著三國時期赤壁之戰的戰船，沿著河道送達茶點，在此喝一壺茶外，還可以啖酥餅、觀書畫、賞壺杯、聆雅樂，感受北宋文豪蘇東坡的豪放與豁達。
高公局提到，位於赤壁茶寮旁還有麵包烘焙坊，可看到麵包師傅於現場製作，也可購買剛出爐的現烤麵包。南站則有「棒球故事館」，呈現棒球及國內球隊歷史文化，讓棒球熱情在服務區發光發熱，民眾也可體驗投球九宮格，都是服務區創新休憩體驗。
值得注意的是，古坑服務區、東山服務區都設有毛小孩專屬空間，如古坑服務區，在利池旁新設寵物公園，將大小型犬隻分離，且以雙層安全圍網區隔，讓用路人在享受古坑美景與咖啡香的同時，可以安心陪伴毛孩；東山服務區也有「寵物共餐區」，滿足毛孩盡情奔跑的需求，也提供用路人與毛孩共餐的空間。