新冠「XBB疫苗」QA整理／沒打保護力恐歸零　一鍵查隨到隨打院所

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疾管署發文表示，近期活動頻繁，呼吸道感染疫情預估將持續升溫，尤其國內COVID-19併發症疫情已明顯上升，推估最快一月中下旬可能進入流行高峰，新冠就醫人數單日可能達1.8萬至2萬人，
🟡新冠變種！舊版疫苗不具保護力
然而根據新研究顯示，新冠疫苗與流感疫苗類似，接種6-9個月後保護力即會大幅衰退，且新冠病毒變異快速，目前流行株已與先前疫苗株不同，有必要再加打新型疫苗，目前最新版為新冠XBB疫苗，以恢復足夠保護力。
🟡新版「XBB疫苗」保護力提升6成
最新美國南加州研究顯示，未接種新冠XBB疫苗的18歲以上成人，即使過去曾打過舊版新冠疫苗，對新冠輕症和住院的保護力都已嚴重衰退至與從未打過新冠疫苗者相近。接種新版「XBB疫苗」者則可以有效提升住院和輕症(門急診就醫)保護力至63%和58%。
🟡長者、青壯年至少打一劑「XBB疫苗」
疾管署說明，國內新冠XBB疫苗已累計接種90.1萬人次，其中18至49歲成人接種人次為16.1萬，僅占接種人次的18%，顯示許多青壯年民眾可能認為自己已打過多劑疫苗或感染過，不需再接種新冠XBB疫苗。疾管署提醒，不只長者和慢性病患，強烈建議青壯年民眾，不論有無慢性病、過去是否感染過新冠、或打過舊版新冠疫苗，都應接種一劑「新版」疫苗(莫德納或Novavax XBB疫苗)，以免在此波疫情因保護力不足而感染新冠後導致較嚴重病症。
🟡1665家院所隨到隨打
疾管署提醒，目前全台約有3000家院所可接種新冠XBB疫苗，其中約1665家提供隨到隨打服務，下週二(１月９日)起全國也將如期開打Novavax XBB疫苗，民眾可以在莫德納和Novavax兩種廠牌的XBB疫苗選擇一種接種即可，接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」網站內有細分：COVID-19疫苗隨到隨打院所、疫苗接種院所地圖以及各縣市疫苗接種院所查詢。
🟡施打前的5大QA
📍Q：曾感染過 COVID-19，仍要接種 XBB疫苗嗎？
👉A：確診者可自發病日起或確診日(無症狀感染者)起 12 週(84天)且無急性症狀後，接種 COVID-19 疫苗。
📍Q：XBB疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可一起接種?
👉A：可同時分開不同部位接種，同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少 2.5 公分，也可間隔任何時間接種。
📍Q：接種疫苗要帶什麼證件
👉A：請應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，並請記得攜帶「COVID-19 疫苗接種紀錄卡」。
📍Q：會有不舒服嗎？
👉A：會類似之前的「莫德納」，局部或全身的不良反應，大多以輕中度為主。接種後需多留意身體狀況，多喝水多休息， 如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩 暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。
📍Q：哪些人不適合接種？
👉A：對於疫苗所含活性物質或賦形劑有嚴重過敏反應史，或先前接種「莫德納」原病毒株/雙價疫苗劑次發生嚴重過敏反應者。