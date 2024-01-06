說到做到！凱旋苑變青年住宅　侯辦：下週起受理符合條件青年申請

南投立委選區戰火激烈！游顥控對手7政績「收割」　蔡培慧怒反擊

▲國民黨南投縣二選區立委候選人游顥，控遭民進黨立委蔡培慧「割稻尾」騙選票，蔡培慧則反駁此指控，反嗆「游顥才是詐騙集團首腦」，雙方隔空你來我往、火藥味十足。（圖／翻攝游顥臉書）
▲國民黨南投縣二選區立委候選人游顥，控遭民進黨立委蔡培慧「割稻尾」騙選票，蔡培慧則反駁此指控，反嗆「游顥才是詐騙集團首腦」，雙方隔空你來我往、火藥味十足。（圖／翻攝游顥臉書）

記者林盈君／綜合報導

本月5日，國民黨南投縣二選區立委候選人游顥，控遭民進黨立委蔡培慧「割稻尾」騙選票，游顥指出，包括集集線延伸到高鐵彰化站、南投基督教醫院擴建、垃圾打包外運等7政績，痛訴被蔡培慧「自吹自擂收割政績」。對此，蔡培慧則反駁此指控，反嗆「游顥才是詐騙集團首腦」，雙方隔空你來我往、火藥味十足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
游顥於臉書PO文指出，5日國民黨副主席連勝文來到南投，他偕同連勝文、陳淑惠議員、廖怡琇主委以及總幹事蔡宜助議員召開記者會，針對蔡培慧「割稻尾」的質疑聲浪，提出相關證據。游顥指出，蔡培慧擔任立委這9個月期間，沒有召開協調會、也沒有會勘，突然就變出幾百億的政績，怒斥蔡培慧「到底是大魔術師、還是大說謊家？」，並引用連勝文的話「當一個人拼命的講述自己做了多少好事，但卻被發現人、事、時、地、都對不上時，這就叫做詐騙！」

▲國民黨南投縣二選區立委候選人游顥，控遭民進黨立委蔡培慧「割稻尾」騙選票，蔡培慧則反駁此指控，反嗆「游顥才是詐騙集團首腦」，雙方隔空你來我往、火藥味十足。（圖／翻攝蔡培慧臉書）
▲國民黨南投縣二選區立委候選人游顥，控遭民進黨立委蔡培慧「割稻尾」騙選票，蔡培慧則反駁此指控，反嗆「游顥才是詐騙集團首腦」，雙方隔空你來我往、火藥味十足。（圖／翻攝蔡培慧臉書）
游顥表示，包括南基醫院擴建、垃圾打包外運、集集線連接高鐵彰化站、鹿谷小黃公車、名間鄉農田鑿井取水、中捷延伸南投，有6項建設是林明溱、許淑華兩縣長任內爭取推動，立委馬文君則是爭取25校翻修老舊廁所，但共7大政績卻被對手蔡培慧「收割」，更呼籲蔡培慧在重大議題事件上，不要再迴避表態、隱藏立場，提供民眾檢視。

游顥也在臉書中提到，稱民進黨騙財騙色、吃香喝辣、橫行無阻了八年，被抓包就稱「中共介選」，如今「抗中保台」已然成為民進黨的遮羞布，掩蓋了民進黨的醜惡貪婪嘴臉。更承諾當選之後，將協助縣府，向環境部爭取垃圾外運去化的預算，並將在1年內解決竹山的垃圾問題，也將協助台鐵集集支線早日修復完成，促進集集水里的觀光。

而遭指控的蔡培慧也反擊，指「游顥才是最大的詐騙集團首腦」，表示游顥涉入賄選、中資介選，目前競選團隊兩位成員列入被告，且均已在司法調查中，認為游顥應該和選民交代清楚。蔡培慧指出，在國會這9個月來，已努力爭取各項建設經費、監督執行進度，針對游顥「抹黑」，她表示已多次提供會議紀錄以及公文證明，強調「鄉親都看在眼裡」，反批游顥蹭熱度，且過去從沒看過他在縣議會的相關提案與質詢，無法勝任立法委員的職務。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

涉性騷立委政見會狂飆國罵！假牙罵到噴飛　大喊「我投給侯友宜」

馬治薇涉收中國資助拚立委遭押！首例虛擬貨幣介選

選前8天震撼彈！桃園立委候選人馬治薇涉犯反滲透法　遭檢方聲押

謎片衝擊羅致政選情？郭正亮曝一觀察指標　這些立委也都順利連任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選