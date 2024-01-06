南投立委選區戰火激烈！游顥控對手7政績「收割」　蔡培慧怒反擊

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游顥表示，包括南基醫院擴建、垃圾打包外運、集集線連接高鐵彰化站、鹿谷小黃公車、名間鄉農田鑿井取水、中捷延伸南投，有6項建設是林明溱、許淑華兩縣長任內爭取推動，立委馬文君則是爭取25校翻修老舊廁所，但共7大政績卻被對手蔡培慧「收割」，更呼籲蔡培慧在重大議題事件上，不要再迴避表態、隱藏立場，提供民眾檢視。
游顥也在臉書中提到，稱民進黨騙財騙色、吃香喝辣、橫行無阻了八年，被抓包就稱「中共介選」，如今「抗中保台」已然成為民進黨的遮羞布，掩蓋了民進黨的醜惡貪婪嘴臉。更承諾當選之後，將協助縣府，向環境部爭取垃圾外運去化的預算，並將在1年內解決竹山的垃圾問題，也將協助台鐵集集支線早日修復完成，促進集集水里的觀光。
而遭指控的蔡培慧也反擊，指「游顥才是最大的詐騙集團首腦」，表示游顥涉入賄選、中資介選，目前競選團隊兩位成員列入被告，且均已在司法調查中，認為游顥應該和選民交代清楚。蔡培慧指出，在國會這9個月來，已努力爭取各項建設經費、監督執行進度，針對游顥「抹黑」，她表示已多次提供會議紀錄以及公文證明，強調「鄉親都看在眼裡」，反批游顥蹭熱度，且過去從沒看過他在縣議會的相關提案與質詢，無法勝任立法委員的職務。
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