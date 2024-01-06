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42歲人氣男主播柳俊江猝死！傳住家輕生　才訂下「2024年的目標」

▲香港知名主播柳俊江驚傳輕生過世，享年42歲。（圖／翻攝自柳俊江IG）
▲香港知名主播柳俊江驚傳輕生過世，享年42歲。（圖／翻攝自柳俊江IG）

記者楊穎軒／綜合報導

香港無線新聞台（TVB News）前主播柳俊江昨（5）日下午被發現陳屍民宅內，初步判定燒炭輕生，終年42歲。柳俊江在TVB擔任記者、主播8年，四川大地震時，他第一時間挺進災區，後來不滿公司要求做「政治正確」的報導而請辭，曾經捲入反送中運動，近年頻傳私人感情糾紛，生前最後一篇貼文看不出異樣。

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▲▼柳俊江跑過倒扁運動、汶川和四川大地震、北京奧運等重大新聞。（圖／翻攝自柳俊江IG）
▲▼柳俊江跑過倒扁運動、汶川和四川大地震、北京奧運等重大新聞。（圖／翻攝自柳俊江IG）
▲柳俊江跑過倒扁運動、汶川和四川大地震、北京奧運等重大新聞。（圖／翻攝自柳俊江IG）
柳俊江還在新聞界時曾被派駐北京、廣州，以及播報晚間新聞，因為外型高大俊朗，有「新聞王子」、「大鼻子情聖」、「柳爺」等稱號，他元旦分享一張在橋邊運動的全身照，寫下：「2024年的目標，好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。」

▲柳俊江元旦發文充滿對未來的自我期許。（圖／翻攝自柳俊江IG）
▲柳俊江元旦發文充滿對未來的自我期許。（圖／翻攝自柳俊江IG）
過世前2天，柳俊江上傳經營的「柳爺說話教室」課程招生影片，表情看不出異狀，還不時微笑，據港媒報導，柳俊江2020年和太太結束10年婚姻，隔年10月他在IG公開和新女友的合照，但去年被爆出兩人已經分手。目前柳俊江尋短原因尚不明，據了解，他生前有去身心科就診紀錄，逝世前一天和36歲同居女友吵架，之後各自回家，翌日就發生憾事。

▲去世前2天，柳俊江還在宣傳自家課程。（圖／翻攝自柳俊江IG）
▲去世前2天，柳俊江還在宣傳自家課程。（圖／翻攝自柳俊江IG）
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