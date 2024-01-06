挑戰年薪百萬快看！國泰金控釋出7000職缺　儲備幹部首年就達標

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此外，國泰金控提到，為在亞太佈局多元人才，號召具東南亞國籍/僑外身份、熟悉東南亞語系，並對金融業充滿熱情的菁英加入；國泰人壽CIM(Cathay Investment Manager)，提供國內首屈一指投資買方的資源及歷練機會，幫助奠定最精實的投資專業能力，新任MA一年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，儲備幹部計畫將統一於1月底開放申請至4/1截止。
國代世華銀行則鎖定金融數位轉型、財管業務通路及海外佈局相關人才，並提供包括數據分析師、個法金ARM、海外金融市場研究人員等重點職缺；國泰人壽推出領航新秀（Pilot Star Agent ;PSA）徵才計劃，召募具服務熱忱、嫻熟數位工具之壽險顧問。
國泰證券以數位科技人才為主軸，徵求對數位金融、資訊科技有興趣的潛力之星加入行列；國泰產險除廣招金融保險專才、數位數據等轉型推手外，今年特色在於尋找非金融保險人才於產險領域開創機會，例如損害防阻(風險控制)人員、火險工程人員、海上保險人員等，也歡迎土木、環境、安全衛生、航運等優秀理工專業好手加入產險拓展職涯。
至於全台第一大資產管理公司的國泰投信，今年大舉增加招募於投資研究和數位科技等人才，職缺包括投資研究團隊人員、營運專案人員、AI投資數據分析人員、數位程式開發及數位行銷人員等，為鼓勵同仁持續進修，設置優渥的專業證照獎勵辦法，培育全方位金融人才。