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王心凌蠟燭多頭燒！忙到受不了　機場向粉絲撒嬌「高估體力」

▲王心凌工作滿檔，累到受不了在機場向粉絲撒嬌。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌工作滿檔，累到受不了在機場向粉絲撒嬌。（圖／天晴娛樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

41歲的「甜蜜天后」王心凌去年10月推出全新專輯《Bite Back》，2023的年度銷售統計出爐，王心凌繼5年前的專輯，再度拿下五大唱片銷售排行榜的女歌手冠軍。她人正在大連演唱會彩排現場，聽到這個好消息，開心的直說：「這段時間所有努力都值得了！」她也不忘感謝歌迷支持。近期王心凌工作滿檔，不僅要忙著錄影還要開唱，日前在機場遇到歌迷，還忍不住向粉絲撒嬌，直喊太辛苦了，「高估了自己的體力。」

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時隔5年，再度奪下銷售女歌手冠軍，王心凌聊到製作過程，曾說過因為求好心切，從收歌開始就不斷雕琢推敲，很多次都打掉重練，過程其實十分煎熬，再加上新專輯和演唱會同步進行，讓她蠟燭多頭燒，靠著意志力撐過。

▲王心凌新專輯拿下五大唱片銷售排行榜的女歌手冠軍。（圖／天晴娛樂提供）
▲▼王心凌新專輯拿下五大唱片銷售排行榜的女歌手冠軍。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌新專輯拿下五大唱片銷售排行榜的女歌手冠軍。（圖／天晴娛樂提供）
 
從去年開始啟動王心凌「Sugar High世界巡迴演唱會」，又加入陸綜《聲生不息》，每周日一二三錄影，周四五六辦演唱會，忙得不可開交。她日前在長沙機場，遇到接機歌迷，聽到歌迷的鼓勵，忍不住撒嬌說：「太辛苦了，太辛苦了，我高估了自己的體力。」也讓歌迷心疼不已。拿下年度銷售女冠的好成績，對心凌來說無疑是一大鼓勵，也是她過去這一年最在意的成績單，在這麼忙碌的行程中，為她的堅持努力打了一劑強心針。


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