今日我最匯／2024首周重貶2.9角　台幣下周想回「30字頭」具挑戰

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美元指數堅挺在102之上，台北股、匯市2024年首周4個交易同步重挫，台股周跌超過400點，新台幣兌美元也從2023年12月29日封關收盤價30.735元貶回了「31字頭」，2024年1月5日周五收31.025元，2024年首周重貶2.9角，周貶0.94%，周線翻黑，終止連7紅。
展望下周盤勢，匯銀人士認為，短線新台幣方向並不明朗，美國非農就業數據將牽動美元動向及外資進出動態。不過，根據美國勞工部公布最新數據，全美2023年12月非農業就業人口大增21萬6000人，優於市場預期，12月失業率也持平於3.7%，顯示即便利率節節攀升，美國就業巿場依然保持韌性，也大幅降低市場對聯準會今年3月就降息的預期。
在3月降息預期降溫之下，美元指數一度升破103，之後再回落至101.91，然後又重新回回102.44附近，日圓兌美元也跟著美元指數震盪，一度貶破145，來到145.98價位，之後再回到144.64附近。
匯銀人士認為，在市場修正對美國聯準會今年降息路徑看法，加上國內總統大選進入倒數，這些都將牽動新台幣下周走勢，在選舉政治因素考量之下，外資可能也不敢貿然躁進，市場轉趨觀望，將不利新台幣反攻，因此，要重返「30字頭」仍具挑戰及壓力，就看外資動向及台股表現，短線新台幣可能陷入區間整理。
不過，法人也提到，從歷史經驗分析，農曆春節前新台幣兌美元匯價走升機率較高，主要反映廠商年末作帳，還有春節前新台幣資金需求，搭配外資資金重新配置的元月效應加乘，漲幅因而放大。外匯專家李其展受訪時也談到，等總統大選完或台股紅包行情發動，新台幣就可能再度轉強，甚至不排除升破30元整數關卡的可能，就看台股有無紅包行情及能否再續強。