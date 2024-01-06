孫燕姿親妹孫燕美喊斷絕關係！控爸媽偏心 孫媽IG被翻出證據曝光
孫燕姿妹妹孫燕美昨（5）日在社群媒體上發文，宣布與姊姊斷絕關係，還有「某某人」不要搞小動作，截至目前為止，孫燕姿方面都尚未出面回覆。孫燕美之所以會有如此大動作，似乎與父母偏心，以及她從小生活在姊姊陰影下有關，孫燕姿媽媽的IG也被翻出，其實時常與孫爸、孫媽合照的不是孫燕姿，而是孫燕美。
記者吳雨婕／綜合報導
孫燕美昨天晚上在微博發文表示要與姊姊孫燕姿斷絕關係，被粉絲勸刪文，她則回應：「除非某人停止小動作。」也有人出言安慰：「姊妹是父母帶來的朋友，只是認識的早而已，做自己要快樂。」孫燕美似乎是鐵了心，回覆對方：「以前也是最要好的朋友，天下無不散之筵席。」
在此時孫燕姿媽媽的IG也被翻出，其實孫媽媽曾曬出與孫燕姿、孫燕美的合照，當時孫爸摟著孫燕姿，孫燕姿則是站在旁邊，過去孫媽媽也曾分享孫燕美吃飯的照片，不難看出，反而是孫燕美更常出現在孫媽媽的IG中，因此讓不少人感嘆「父母難為」。
此外，近年孫燕美經常在微博抱怨家庭失和，最近搬到了澳洲生活後，與姊姊、爸媽就少有聯繫，還曾羨慕發文提到：「我爸一直都在陪伴我姊！」如今宣布與孫燕姿斷開關係，在那時似乎早有端倪。
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