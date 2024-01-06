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不是Superdry！竹科工程師改穿「這件」　全場點頭：園區公認制服

▲近日有網友指出，他發現前幾年竹科工程師幾乎都是穿Superdry的外套，但近幾年卻流行改穿The North Face，且還人手一件。（圖／記者張勵德攝影）
▲近日有網友指出，他發現前幾年竹科工程師幾乎都是穿Superdry的外套，但近幾年卻流行改穿The North Face，且還人手一件。（圖／記者張勵德攝影）

記者賴禹妡／綜合報導

隨著冬天的到來，許多人出門上班也會套上保暖的外套。近日就有網友指出，他發現前幾年新竹科技園區的工程師騎車幾乎都是穿Superdry（極度乾燥）的外套，但近幾年卻流行改穿The North Face（北臉），且還人手一件，讓他直呼「目前園區公認制服是不是北臉啊？」貼文曝光後，引來眾多網友點頭認同。 

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一名網友昨（5）日在PTT發文，他表示幾年前在竹科園區，每個人騎機車都穿Superdry，成了園區公認制服，新竹遠百巨城甚至還在各樓層擺放Superdry花車，沒想到近幾年卻不流行了，反倒是常常看到大家穿The North Face，讓他好奇問：「北臉價位比極度乾燥又再貴一點，怎麼這麼多人穿？所以目前園區公認制服是不是北臉啊？」 

▲有一名男工程師透露，他在公司服務2年，正在想要不要拿到年終就提離職，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO指出，近幾年竹科工程師流行穿The North Face（北臉），已經成了園區公認制服。（示意圖／取自pixabay）
貼文曝光後，不少人認同「真的是，看起來每個人背影都一樣」、「北臉應該5年前就一堆工程師在穿了」、「北臉就便宜好穿啊，竹科人最愛這種高CP值」。也有人點名其他品牌「一堆歐都納（Atunas）吧」、「我看很多人都穿One Boy耶」、「你把Uniqlo、Timberland黃靴放哪裡」、「我感覺制服是始祖鳥才對」。 

此外，還有許多人指出，工程師也喜歡穿自家公司的外套，明明就TSMC（台積電） 灰橘外套」、「MTK（聯發科）橘色風衣外套」、「我都穿公司發的外套」、「園區制服明明就台積電公發外套」。 

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