罷韓政黨、再上戰場　基進拚衝破5%政黨票門檻進入國會

卓冠廷南下挺江肇國　批羅廷瑋對選民不用心

▲新北市議員卓冠廷南下台中陪同立法委員候選人江肇國前往第三市場掃街拜票(圖／江肇國競總提供2024.1.6)
▲新北市議員卓冠廷南下台中陪同立法委員候選人江肇國前往第三市場掃街拜票(圖／江肇國競總提供2024.1.6)

記者柳榮俊/台中報導

▲立委江啟臣陪同黨籍立委候選人羅廷瑋到建國市場掃街拜票(圖／羅廷瑋競總提供2024.1.6)
▲立委江啟臣陪同黨籍立委候選人羅廷瑋到建國市場掃街拜票(圖／羅廷瑋競總提供2024.1.6)
選舉投票前的黃金週，新北市議員卓冠廷今(6)日特別南下台中陪同(中、西、東南區) 選區立法委員候選人江肇國前往第三市場掃街拜票，議員陳雅惠也到場支持。另國民黨立委江啟臣也今一早陪同黨籍立委候選人羅廷瑋到建國市場掃街拜票。卓冠廷批評羅廷瑋花八成的時間都在抹黑，證明對台中沒有願景。江肇國則指出江啟臣與羅廷瑋合體掃街跟本是「賄選團隊的大集合」。江啟臣批評「民進黨平常服務沒有半步，選舉全是奧步」

我是廣告 請繼續往下閱讀

今卓冠廷替江肇國近來受到很多抹黑攻擊抱屈，他指出，羅廷瑋在政見發表會上，花了八成的時間都在噴對手，僅花四分鐘講自己的政見，顯然對選民不用心、對地方沒有願景。他更說，相較之下，江肇國在20分鐘內講述滿滿對於未來東南中西區發展的期待，是個民眾可以信賴托付的候選人。


針對江啟臣也陪同羅廷瑋掃市場拜票，江肇國提到，兩個團隊成員皆涉及賄選的候選人合體，根本是「賄選團隊的大集合」。他強調，乾淨選舉是民主時代當中全民的期待，這個年代還要用賄選的方式來獲得選票，這是不被法令所允許，也不會是民眾所接受的。呼籲兩位都應對這嚴重的爭議向檢調說清楚，不要再讓民眾認為他們還在用這種落伍的方式獲得選票。


綠陣營大動作召開記者會，指控綠競選團隊涉賄，江啟臣痛斥，民進黨服務沒半步、選舉全奧步，尤其距離投票日越近，更是奧步盡出，無所不用其極，從剛開始的抹黑、抹紅、撥髒水、假消息，到現在連影射、造謠都出現，實在令人不齒。


江啟臣強調，這樣的抹黑造謠已經構成選罷法中的意圖使人不當選，競選團隊已於正式提告，不只違法、更毀壞他的清白、名譽，因此也一併提出加重毀謗。


江啟臣表示，他對選民有信心，希望選民在最後關鍵的時刻，用選票終結選舉奧步，用選票制裁抹黑造謠，還給選民一個乾淨、公平、公正的選舉環境。江委員說，現在已經是21世紀了，台灣的民主走到今天，相信民眾很有智慧，眼睛雪亮、腦筋清楚，知道什麼是奧步跟抹黑，也能認清什麼是真正的政績跟服務。

衝衝衝　蔡其昌拚連任　籲支持在地人

綠營批盧秀燕行政不中立　要求公開道歉

選戰進入黃金周　中市第6選區　龍燕拼場

謝志忠揭露江啟臣幹部涉賄　江陣營批選舉奧步

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選