卓冠廷南下挺江肇國　批羅廷瑋對選民不用心

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今卓冠廷替江肇國近來受到很多抹黑攻擊抱屈，他指出，羅廷瑋在政見發表會上，花了八成的時間都在噴對手，僅花四分鐘講自己的政見，顯然對選民不用心、對地方沒有願景。他更說，相較之下，江肇國在20分鐘內講述滿滿對於未來東南中西區發展的期待，是個民眾可以信賴托付的候選人。
針對江啟臣也陪同羅廷瑋掃市場拜票，江肇國提到，兩個團隊成員皆涉及賄選的候選人合體，根本是「賄選團隊的大集合」。他強調，乾淨選舉是民主時代當中全民的期待，這個年代還要用賄選的方式來獲得選票，這是不被法令所允許，也不會是民眾所接受的。呼籲兩位都應對這嚴重的爭議向檢調說清楚，不要再讓民眾認為他們還在用這種落伍的方式獲得選票。
綠陣營大動作召開記者會，指控綠競選團隊涉賄，江啟臣痛斥，民進黨服務沒半步、選舉全奧步，尤其距離投票日越近，更是奧步盡出，無所不用其極，從剛開始的抹黑、抹紅、撥髒水、假消息，到現在連影射、造謠都出現，實在令人不齒。
江啟臣強調，這樣的抹黑造謠已經構成選罷法中的意圖使人不當選，競選團隊已於正式提告，不只違法、更毀壞他的清白、名譽，因此也一併提出加重毀謗。
江啟臣表示，他對選民有信心，希望選民在最後關鍵的時刻，用選票終結選舉奧步，用選票制裁抹黑造謠，還給選民一個乾淨、公平、公正的選舉環境。江委員說，現在已經是21世紀了，台灣的民主走到今天，相信民眾很有智慧，眼睛雪亮、腦筋清楚，知道什麼是奧步跟抹黑，也能認清什麼是真正的政績跟服務。