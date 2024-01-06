「中國留美博士」淪紐約流浪漢！自曝驚人背景 復旦校友會證實了
美國紐約街頭一名華裔流浪漢近期引起大量關注，他自稱是來自江蘇江陰市的「留美博士」，過去攻讀物理科系，想回國卻未能如願，最終才到街頭生活。上海復旦大學美國校友會後續確認該男子確實為校友，目前他的家人也已被找到，對方雖然知悉男子情況，但也表示「不希望被打擾」。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，微博一名網友發文指出，他在紐約街頭遇到一名自稱是「中國留美博士」的孫姓流浪漢，已經流浪了16年，原PO為其提供了食物之後，對方開始娓娓道來自己的故事。
該名「流浪博士」透露，自己今年54歲，來自江蘇省江陰市，於復旦大學物理學科系本科畢業之後，到美國攻讀物理學碩士和博士，之後又在華爾街從事近2年軟體開發工作。他多年前曾想回國，卻礙於諸多限制阻攔，最終未能如願，經歷人生多重打擊後，才到街頭流浪。
影片曝光後，立即吸引大量關注，復旦大學美國校友會也於5日證實，該男子確實是校友，目前已有紐約當地復旦校友發起志願者行動，帶著衣物等物資前去探望，並替他爭取適當的安身之處，未來也會持續關心。
中國江陰市救助機構相關負責人指出，已經找到該男子的家人，對方已經知悉男子的現況，但也表示「不希望被打擾」。此外還有知情人士稱，該名「流浪博士」在老家高中就讀時間較短，「後來就考到復旦少年班去了」。