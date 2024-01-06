母雞帶小雞！國民黨高雄整合　柯志恩酸綠營心急出奧步牌打鍾易仲

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柯志恩說，看板上有句話寫「美濃不要的，我們鳳山也不要」，讓他不得反問「是說一個人不能夠失敗嗎？鍾易仲在美濃失敗過，可是他在鳳山站起來，而且打得非常的漂亮。你是說教育的宗旨是不能夠失敗？一失敗就應該躺在家裡嗎？」也認為這個看法可以反映出對手真的心裡非常的焦急，要求許智傑把看板撤下「這樣的奧步，不符合鳳山人對於文化氣質、教育重視的品格要求。」
鍾易仲則指出「選舉本來就是要接受檢驗」，在選舉期間對於許智傑無論是真實或抹黑的任何質疑或問題，他都是坦然面對、光明正大的回答說明，反問許智傑發生了什麼事情？「怎麼可以選成這個樣子？你到底是不是心急了？」
而對於總統候選人侯友宜在台南的造勢晚會，鍾易仲也喊出「侯友宜講義氣、敢相挺、好鬥陣，是我們高雄人的氣口」、「鍾易仲年輕人做大事，流利客家話，讓在地客家人更團結同心」，呼籲鄉親一張立委票給3號鍾易仲、一張總統票給3號侯友宜、一張政黨票給9號國民黨，展示國民黨南區的整合與團結氣勢。
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