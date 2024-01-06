涉性騷立委政見會狂飆國罵！假牙罵到噴飛　大喊「我投給侯友宜」

母雞帶小雞！國民黨高雄整合　柯志恩酸綠營心急出奧步牌打鍾易仲

▲國民黨智庫執行長柯志恩今（5）日陪同高雄第七選區的鍾易仲掃街，痛斥綠營出選舉奧步。（圖／翻攝自鍾易仲 高雄市議員臉書粉專）
▲國民黨智庫執行長柯志恩今（5）日陪同高雄第七選區的鍾易仲掃街，痛斥綠營出選舉奧步。（圖／翻攝自鍾易仲 高雄市議員臉書粉專）

記者林莞茜／綜合報導

2024立委選戰白熱化，國民黨衝刺南部選情，國民黨智庫執行長柯志恩也啟動車掃行程，上午陪同第七選區候選人鍾易仲到鳳山，痛斥對手許智傑掛設負面文宣看板就是選舉奧步「「顯示對手真的心裡非常的焦急，請許智傑把看板撤下」，總統候選人侯友宜5日晚間，直搗深綠選舉台南進行造勢晚會，鍾易仲也強調「侯友宜講義氣、敢相挺、好鬥陣，是我們高雄人的氣口」。

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近日民進黨立委候選人許智傑，在博愛路上掛設負面文宣看板，遭當地民眾反應「教壞囝仔大小」，柯志恩在看到看板後，和鍾易仲到看板前路口舉行記者會，稱此「完全是顛覆她過去在教育文化委員會跟許智傑同事的印象」，並酸「選舉最能夠看出一個人的人品跟人格」、「配得起稱為教育文化的委員嗎？」

柯志恩說，看板上有句話寫「美濃不要的，我們鳳山也不要」，讓他不得反問「是說一個人不能夠失敗嗎？鍾易仲在美濃失敗過，可是他在鳳山站起來，而且打得非常的漂亮。你是說教育的宗旨是不能夠失敗？一失敗就應該躺在家裡嗎？」也認為這個看法可以反映出對手真的心裡非常的焦急，要求許智傑把看板撤下「這樣的奧步，不符合鳳山人對於文化氣質、教育重視的品格要求。」

鍾易仲則指出「選舉本來就是要接受檢驗」，在選舉期間對於許智傑無論是真實或抹黑的任何質疑或問題，他都是坦然面對、光明正大的回答說明，反問許智傑發生了什麼事情？「怎麼可以選成這個樣子？你到底是不是心急了？」

而對於總統候選人侯友宜在台南的造勢晚會，鍾易仲也喊出「侯友宜講義氣、敢相挺、好鬥陣，是我們高雄人的氣口」、「鍾易仲年輕人做大事，流利客家話，讓在地客家人更團結同心」，呼籲鄉親一張立委票給3號鍾易仲、一張總統票給3號侯友宜、一張政黨票給9號國民黨，展示國民黨南區的整合與團結氣勢。

▲國民黨高雄第七選選區立委候選人鍾易仲（左）和總統候選人侯友宜（右），展現團結氣勢。（圖／翻攝自鍾易仲 高雄市議員臉書粉專）
▲國民黨高雄第七選選區立委候選人鍾易仲（左）和總統候選人侯友宜（右），展現團結氣勢。（圖／翻攝自鍾易仲 高雄市議員臉書粉專）
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