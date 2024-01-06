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阿拉斯加航空班機窗戶空中飛走！機身「破個大洞」嚇傻　緊急返航

▲美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）編號AS1282班機，起飛不久後機上一片窗戶竟飛走導致機身破了一個大洞，立即又緊急返回降落。（合成圖／翻攝自X）
▲美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）編號AS1282班機，起飛不久後機上一片窗戶竟飛走導致機身破了一個大洞，立即又緊急返回降落。（合成圖／翻攝自X）

記者倪浩軒/綜合報導

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）編號AS1282班機，當地時間5日晚間從俄勒岡州波特蘭飛往加州安大略市（Ontario），起飛不久後返回波特蘭機場臨時緊急降落，阿拉斯加航空聲稱是「空中壓力問題」，飛機上一片窗戶被彈出飛走，導致機身側面出現一個大洞，場面相當驚險。

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根據《紐約時報》報導，當時班上載有有171名乘客和6名機組人員，班機飛行大約6分鐘後就緊急返回波特蘭機場降落，機組人員降落前向機場人員表示遭遇到空中壓力問題，而根據機上乘客在社群網路上流傳的影像，可以看見機艙內的一片窗戶整片飛走，導致機身側面破了一個大洞。

一位22歲的女乘客表示，自己當時本來已經睡著，接著被一聲巨響吵醒，睜開眼睛看到氧氣面罩已經掉下就落在面前，轉頭一看發現飛機破了一個大洞，「當時浮現的第一個念頭就是我要死了」。

機上乘客表示，幸好在窗戶飛走的那個位置，沒有人坐在最靠窗的座位，但是有一位10幾歲的男孩和男孩母親就坐在同排中間靠走道的位置上，之後空服員趕緊替他們安排了新位置。有機上乘客透露，男孩的皮膚發紅，不知是因為吹風或是情緒緊張，而且男孩似乎找不到自己的襯衫，不確定是不是掉出機外。

機上乘客指出，飛機在意外發生後有進行廣播，但由於當時機艙內風切聲太吵了，根本聽不到廣播說了什麼。最終飛機安全降落後，全機乘客忍不住都開始鼓掌。

根據航班追蹤網站FlightAware資料，出事的這架飛機是波音737 Max9，當時飛行高度達到1.6萬英呎，飛行速度超過440英里/小時。

目前事故發生的原因還在調查中，但是波音737 Max過去的飛安紀錄不佳，去年12月波音才通知所有航空公司，檢查737 Max的方向舵控制系統中是否存在螺栓鬆動的情況。波音已經發出聲明表示，正在蒐集阿拉斯加航空這起最新事件相關訊息，與阿拉斯加航空保持密切聯繫，希望盡快釐清狀況。


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