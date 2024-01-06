阿拉斯加航空班機窗戶空中飛走！機身「破個大洞」嚇傻　緊急返航

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一位22歲的女乘客表示，自己當時本來已經睡著，接著被一聲巨響吵醒，睜開眼睛看到氧氣面罩已經掉下就落在面前，轉頭一看發現飛機破了一個大洞，「當時浮現的第一個念頭就是我要死了」。
機上乘客表示，幸好在窗戶飛走的那個位置，沒有人坐在最靠窗的座位，但是有一位10幾歲的男孩和男孩母親就坐在同排中間靠走道的位置上，之後空服員趕緊替他們安排了新位置。有機上乘客透露，男孩的皮膚發紅，不知是因為吹風或是情緒緊張，而且男孩似乎找不到自己的襯衫，不確定是不是掉出機外。
機上乘客指出，飛機在意外發生後有進行廣播，但由於當時機艙內風切聲太吵了，根本聽不到廣播說了什麼。最終飛機安全降落後，全機乘客忍不住都開始鼓掌。
根據航班追蹤網站FlightAware資料，出事的這架飛機是波音737 Max9，當時飛行高度達到1.6萬英呎，飛行速度超過440英里/小時。
目前事故發生的原因還在調查中，但是波音737 Max過去的飛安紀錄不佳，去年12月波音才通知所有航空公司，檢查737 Max的方向舵控制系統中是否存在螺栓鬆動的情況。波音已經發出聲明表示，正在蒐集阿拉斯加航空這起最新事件相關訊息，與阿拉斯加航空保持密切聯繫，希望盡快釐清狀況。