李全教文宣合體柯P遭打臉「未授權」 綠營諷：連民眾堂都不收
台南市第4選區立委候選人李全教日前製作聯名民眾黨總統候選人柯文哲文宣，讓民眾黨緊急發出聲明，切割稱未授權使用，對此賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇質疑，這份文宣也已在網路流傳超過一周，為何拖到近期才發出聲明，更狠酸李全教被打臉，就連對黑道最包容的「民眾堂」都不收，「證明李全教就是選票毒藥」。
記者陳威叡／台北報導
李全教近期放送競選文宣，上頭除了印有柯文哲的照片外，更放上數張自己與柯文哲的合影，令文宣上引用柯文哲所言「全力下架民進黨新潮流、一票都不能給新潮流（林宜瑾）」，卻遭民眾黨緊急發出聲明表示，未授權李全教使用。柯文哲競辦發言人陳智菡也強調，民眾黨中央與柯文哲競辦皆無受理該候選人申請使用柯文哲肖像，亦無授權李全教團隊使用。
對此蔡筱薇說明，民眾黨聲明足以證明李全教就是票房毒藥，而過去因議員賄選案遭判當選無效，議長賄選案則入獄被褫奪公權，是全台南人都知道的事實，如今為了選舉無所不用其極，使用柯文哲肖像做文宣被打臉，就連對黑道最包容的「民眾堂」都不收，就連對黑道最包容的「民眾堂」都不收，「證明李全教就是選票毒藥」。
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