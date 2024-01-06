Tyson Yoshi為台粉24小時沒睡！唱完跨年秒回香港 炸出超狂胸肌
香港樂壇潮流唱作才子Tyson Yoshi，在2024開春就獲封「港台一日通勤最佳代言人」稱號，他前幾天獲邀來台首次獻出台南跨年夜處男秀演出，為了台粉24小時夜未眠，不過因行程滿檔得馬上返回香港工作參加隔天的「香港叱咤頒樂壇頒獎典禮」，讓他在跨年夜當天倒數完後就直接回飯店打包行李前往機場，旋風往返台港。而他在頒獎典禮上的一襲訂製服，讓「巨胸」直接炸出，更是成了當天晚上的亮點之一。
記者吳雨婕／綜合報導
除了唱跨年，光是去年為了來台灣宣傳及表演的Tyson Yoshi一整年就來台就不下10次，儼然成為半個「台北通」的他坐捷運、哪裡吃好吃的都超了解，加上今年工作計畫目標有部分的重心也在台灣，讓他興起想要在台灣租房子甚至置產的念頭，他透露前陣子來唱校園時就自己去看了一些在台北的房子，打算當起租屋一族為日後long stay做準備，他表示：「未來應該會香港、台北兩邊跑，而且會跑得更勤。」
提到自己出道5年終於一圓來台唱跨年的夢想，Tyson Yoshi回憶起當時與婁峻碩等好友，在台南與22萬人一起倒數的感動時刻，仍難忘直呼：「太震撼！讓我一度感動到想哭！」稱來台陪台粉跨年成就解鎖的他表示：「 這個是我幾年前就想完成的其中一個目標，終於完成了！希望每年都能有機會來台灣唱跨年！」
此外，Tyson Yoshi前幾天在香港「香港叱咤頒樂壇頒獎典禮」上因為穿著一席Fendi與Stefano Pilati聯乘系列的中性絲質內搭上衣露出超壯碩「巨胸」，不僅秀出時尚品味更成了當晚頒獎典禮最吸睛焦點，讓每個明星看到他「露半球」都不禁做出想要襲胸動作。
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