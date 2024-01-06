最高法院將做關鍵裁決 川普喊話大法官：別因為被我提名就不公平
美國科羅拉多州最高法院，於12月19日根據憲法第14修正案第3條，取消美國前總統川普參加該州總統初選的資格，投下震撼彈。目前仍有多州針對川普參選資格進行訴訟，由於各州的判決有所歧異，美國聯邦最高法院周五表示，將審理川普遭科州於初選投票中除名的上訴，且裁決結果適用於全國。換句話說，川普能否繼續參與美國總統大選，命運可能就掌握在聯邦最高法院的9位大法官手中。對此，川普向大法官喊話，尤其是3位在他擔任總統期間提名的大法官，希望能夠給予自己「公平的待遇」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《商業內幕》報導，川普於週五在愛荷華州舉行的競選集會上表示，那些被他所提名的大法官，遭到外界不遺餘力地指責和批評，川普擔心這3位大法官可能會覺得必須透過「傷害我來證明自己公平」，川普感嘆說，「我只是想要獲得公平待遇」。
川普強調自己提名了3位「非常優秀、非常聰明、非常偉大」的人擔任大法官，現在只希望這3位大法官能保持公平，因為「另一邊的人一直想操縱判決」。
前助理檢察官歐布萊恩（Kevin O'Brien）認為，無論這幾位大法官是被誰提名，無論外界將其視為自由派或保守派，大法官到底會做出何種決定，目前殊難逆料。歐布萊恩認為，大法官考慮得更多的可能是，聯邦和州權利的界線、各州擁有不同法律見解對聯邦選舉帶來的影響等等，而不是單純評判川普有罪或沒罪。
《BBC》報導則分析，川普在國會暴亂中的所作所為是否能被視作叛亂，以及美國憲法第14修正案第3款是否適用於總統，在法律界上存在爭議，即使最頂尖的法律學者，在這兩個關鍵問題上也無法取得共識，看法分歧。因此很難預測美國聯邦最高法院的判決結果，目前能確定的是聯邦最高法院必須迅速作出裁決，因為3月份各州初選時程就要起跑。屆時無論聯邦最高法院的決定為何，對美國總統大選都有可能造成深遠影響。