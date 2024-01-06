T1／獵鷹「雙塔」速度太慢　劉孟竹坦言：1-5擋拆的防守是大問題

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戰神這場比賽兩分球命中率54.2%，三分球命中率46.9%，獵鷹顯然在防守端出現很大的問題，賽後劉孟竹也不諱言，球隊在擋拆方面出現長人跟不上的問題，讓他們無法確實對位。
「1-5擋拆的問題必須要解決，每支球隊都知道我們中鋒比較慢，這一場在關鍵時刻這一點傷害到了我們。」布拉和德古拉過去在其他聯盟球隊打球時，就是優缺點明顯的球員，雖然能給予球隊足夠的禁區得分，但防守端卻一直是問題。
而另一方面是，這一季德古拉場均製造4.6次罰球，布拉則是4次；上一季兩人則分別是5.8和8.2，站上罰球線的次數明顯變少。劉孟竹認為隨著對手越來越熟悉，雙塔可能在進攻端優勢不再那麼大，防守端也慢慢被對手找到破綻。
獵鷹近期宣布簽下塞爾維亞內線米可（Milko Bjelica），身高208公分，體重113公斤，球風成熟兼具4、5號位作戰能力，曾代表蒙特內哥羅國家隊出戰2019年FIBA世界盃籃球賽，場均貢獻7.8分、3籃板，投籃命中率45.9%。
米可看起來比較像是傳統東歐長人，進攻端有處理球和外線能力，身手全面，但防守端他的移動能力是否能夠解決獵鷹現階段5號位的防守問題？也只能夠等他上場之後才能知曉。
不過劉孟竹對他有信心，直言：「他的機動性和防守解讀能力應該確實能夠幫助我們解決一些擋拆漏洞的問題，明天是他的初登板，我會蠻期待的。」
劉孟竹表示，米可以經和球隊練球約一周的時間，明天會讓他登板亮相，而獵鷹則是要在下一場南下在客場對決高雄全家海神。