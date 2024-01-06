金門馬／全程42K、半程21K參賽完整指南　一文看懂賽道特色亮點

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競賽組的跑者將於1月7日，在省政府前廣場民族路集合，全馬（42.195公里）於上午6點30分集合，7點整起跑；半馬（21.0975公里）於6點40分集合，7點10分起跑。
✔️賽道亮點
全馬路線： 起跑後，跑者將沿著民權路、光前路穿梭於金門市區，隨後進入慈湖路的壯闊景色，過程中將跨越金門大橋，途徑湖埔路，並經過海邊與鳥步道等自然景點，最終返回省政府前廣場完成賽事。
半馬路線： 半程馬拉松的路線較短，但同樣穿越金門大橋，並在九井路折返，享有同樣的海岸線美景。
✔️參賽攻略
根據賽道標高圖，全馬與半馬路線均有不少起伏，對於首次參賽的跑者來說，必須注意賽道開始的長下坡部分，並做好配速。
補給策略： 賽道上會設有多個補給站，跑者可以根據自己的需求規劃補給，以保持水分和電解質的平衡。
裝備選擇： 早上6點至9點，溫度約攝氏14度至16度，體感溫度攝氏12度至13度，濕度在60％上下、降雨機率低，吹東北風，體感寒冷，提醒民眾起跑前做好熱身準備。
✔️特色體驗
軍事特色： 賽事當天，金防部將派出兩棲蛙人列隊競跑，並提供軍車做為賽道前導和收容車，增加賽事的特色。
金門大橋： 金門跨海大橋將成為賽道的一部分，讓跑者在體驗馬拉松的同時，也能感受到金門濃厚的人文歷史氣息。
高顏值跑團： 2024年金門馬拉松特別邀請了來自大陸福州的「高顏值跑團」參與。這個知名度高的跑團以其女配速員聞名，她們都有著3小時30分內的優異成績。這些配速員的加入，不僅為賽事增添美麗的風景，同時也提供了專業的配速服務，幫助其他跑者在賽事中達到理想的速度和完成時間。
✔️獎勵與禮品
完賽獎勵： 完成全馬與半馬的跑者將獲得精裝瓷瓶紀念酒，以及特製大浴巾和完賽獎牌。
初馬紀念： 金門酒廠提供的「金門馬拉松初馬紀念酒」將贈予初次參與全馬的跑者，作為挑戰自我的象徵。
✔️其他資訊
友善跑者專案： 主辦單位將提供完善的遊程建議及資訊，確保跑者的食住育樂需求得到滿足，並解決運輸和交通訂票問題。
歡迎參與： 金門縣政府邀請各地跑者參與此次賽事，不僅提供貼心的報到及完賽禮，還有特別的摸彩活動，增加樂趣與回饋。
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