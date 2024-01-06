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金門馬／全程42K、半程21K參賽完整指南　一文看懂賽道特色亮點

▲第17屆金門馬拉松於本週末盛大登場。（圖／路跑協會提供）
▲第17屆金門馬拉松於本週末盛大登場。（圖／路跑協會提供）

記者路皓惟/金門報導

在迎接新年的第一個週末，金門馬拉松競賽組將於1月7日清晨在金馬聯合服務中心鳴槍起跑。這項跑友廣受歡迎的賽事吸引了超過一萬名來自各國和台灣各縣市的選手，共同參與這個離島最大型的馬拉松賽事。今年已是賽事的第十七屆，以「17 Running」為主題，意在提供跑者一個更佳的賽道空間和體驗，同時也讓參賽者在金門這片富含歷史的地方享受獨特的賽事氛圍。

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✔️集合時間與地點
競賽組的跑者將於1月7日，在省政府前廣場民族路集合，全馬（42.195公里）於上午6點30分集合，7點整起跑；半馬（21.0975公里）於6點40分集合，7點10分起跑。

✔️賽道亮點
全馬路線： 起跑後，跑者將沿著民權路、光前路穿梭於金門市區，隨後進入慈湖路的壯闊景色，過程中將跨越金門大橋，途徑湖埔路，並經過海邊與鳥步道等自然景點，最終返回省政府前廣場完成賽事。
半馬路線： 半程馬拉松的路線較短，但同樣穿越金門大橋，並在九井路折返，享有同樣的海岸線美景。

✔️參賽攻略
根據賽道標高圖，全馬與半馬路線均有不少起伏，對於首次參賽的跑者來說，必須注意賽道開始的長下坡部分，並做好配速。
補給策略： 賽道上會設有多個補給站，跑者可以根據自己的需求規劃補給，以保持水分和電解質的平衡。
裝備選擇： 早上6點至9點，溫度約攝氏14度至16度，體感溫度攝氏12度至13度，濕度在60％上下、降雨機率低，吹東北風，體感寒冷，提醒民眾起跑前做好熱身準備。

✔️特色體驗
軍事特色： 賽事當天，金防部將派出兩棲蛙人列隊競跑，並提供軍車做為賽道前導和收容車，增加賽事的特色。
金門大橋： 金門跨海大橋將成為賽道的一部分，讓跑者在體驗馬拉松的同時，也能感受到金門濃厚的人文歷史氣息。
高顏值跑團： 2024年金門馬拉松特別邀請了來自大陸福州的「高顏值跑團」參與。這個知名度高的跑團以其女配速員聞名，她們都有著3小時30分內的優異成績。這些配速員的加入，不僅為賽事增添美麗的風景，同時也提供了專業的配速服務，幫助其他跑者在賽事中達到理想的速度和完成時間。

✔️獎勵與禮品
完賽獎勵： 完成全馬與半馬的跑者將獲得精裝瓷瓶紀念酒，以及特製大浴巾和完賽獎牌。
初馬紀念： 金門酒廠提供的「金門馬拉松初馬紀念酒」將贈予初次參與全馬的跑者，作為挑戰自我的象徵。

✔️其他資訊
友善跑者專案： 主辦單位將提供完善的遊程建議及資訊，確保跑者的食住育樂需求得到滿足，並解決運輸和交通訂票問題。
歡迎參與： 金門縣政府邀請各地跑者參與此次賽事，不僅提供貼心的報到及完賽禮，還有特別的摸彩活動，增加樂趣與回饋。

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