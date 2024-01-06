缺席習思想會議！胡錦濤之子成微博敏感詞遭屏蔽 紅二代動向受矚
中國「紅二代」近期動向備受關注，旅居澳洲的中國法學家袁紅冰日前爆料，稱中共黨內有一批「紅二代」人士，正計畫推翻中國國家主席習近平。今（6）日就有港媒發現，中共前總書記胡錦濤之子胡海峰，未現身麗水市委理論學習中心組的專題學習會，且胡海峰還成為微博敏感詞，在微博搜尋胡海峰找不到任何結果，已遭到屏蔽。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，胡海峰身為麗水市委書記，本週四麗水市委舉行「習思想」學習會，本應由胡海峰主持，但胡海峰卻缺席了該場會議。除了例行重要會議缺席外，胡海峰又被發現遭到微博屏蔽，在微博搜尋胡海峰找不到任何結果，形同禁止外界討論，更讓人懷疑是否有事發生。
胡海峰於2018年6月升任麗水市委書記，之後數度傳出將被升官，但事後皆證實傳聞僅是空穴來風。近日也有消息說胡海峰要被晉升為民政部副部長，不過若真的被升官，似乎也不需要遭到微博屏蔽。
至於袁紅冰日前爆料紅二代串聯準備推翻習近平，在袁紅冰的爆料內容中，其實並沒有出現胡海峰的名字。據官方訊息顯示，胡海峰最後一次公開現身，是在去年12月27日主持麗水市委會議，胡海峰究竟發生何事，仍待觀察。