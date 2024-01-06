奇蹟！紐西蘭男子落水超過24小時後平安獲救 靠這隨身小物保命
紐西蘭一位61歲男子弗蘭森（Will Fransen），日前獨自出海釣魚時不慎落水，在海中漂流超過24小時後順利獲救。當地警官直呼弗蘭森的經歷絕對是一個奇蹟，弗蘭森也坦言自己當時已經覺得死定了，但是靠著不斷晃動手錶來反射太陽光，終於吸引到附近的漁船注意，成功撿回一條命。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，弗蘭森稱自己會落水是因為當時有一條大魚咬餌，他在收竿與魚搏鬥時一個重心不穩，因而不慎落水。弗蘭森說自己剛落水時離船不遠，但由於身體被釣魚線綑住，第一時間無法回到船上，之後水流關係與船越離越遠，那個時候弗蘭森感到大事不妙，又累又冷的他無力游泳，只是在海面上一直漂浮。
弗蘭森落水超過24小時，他說期間甚至有條鯊魚曾經游過身邊，幸好鯊魚對他沒什麼興趣。弗蘭森直言，過了24小時後他已經覺得不太可能獲救，但還是盡最後努力，不斷轉動手錶反射太陽光，希望閃光能吸引到注意。
最終皇天不負苦心人，有3位漁夫開船剛好經過附近，注意到水面上的閃光。漁夫表示，第一時間在遠方並未看到人影，但見到閃光後決定過去瞧瞧，結果靠近後發現弗蘭森正在呼救，趕緊把人救上船，幫助他保暖並協助送醫。
當地警官漢密爾頓（Will Hamilton）表示，弗蘭森能獲救真的是個奇蹟，在獨自海釣落水的事故中，絕大多數的人都沒有弗蘭森這麼幸運。漢密爾頓打趣說，幸好弗蘭森雖然搞丟了自己的船，但至少他還戴著手錶。