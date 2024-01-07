新北造勢3萬人衝場　賴清德：不會把你們丟在路邊、一起出發！

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賴清德說明，在蔡英文帶領的道路上，台灣主權更穩固、國家更安全，也積極發展國防自主，有國機國造的「勇鷹號」新式高教機、第一艘國艦國造的「海鯤艦」潛艇；同時台灣堅定與國際民主同盟站在一起，現在全世界的共識就是要守護台海的和平穩定，讓台灣主權更穩固、國家更安全。繼續走向正確道路，這就是台灣應該要走的路。
賴清德提及最新競選廣告《在路上》，蔡英文已經將車子鑰匙交給他和蕭美琴，會開往民主和平的路，走創新繁榮的路並達到目標，更向現場3萬名支持者打趣稱，「不會把你們丟在路邊、大家一起出發！」
賴清德也強調，自己與蕭美琴有三個重要使命，第一，是團結守護台灣，不但現在團結民主力量，未來團結朝野、更加要和世界民主陣營團結在一起；第二，是堅定穩健帶領台灣前進，兩人在內政和外交事務上，擁有完整的歷練，有能力、也有信心，要帶領台灣成為更好的國家，迎向世界，寫下驕傲的台灣民主故事；第三，是堅定信賴台灣，兩人會對台灣和民主有強烈的使命感，讓台灣持續壯大繁榮，絕對不走倚賴中國的回頭路，要讓未來世世代代的台灣人民，都能享有民主自由、富裕繁榮的生活。
賴清德也提到，總統、副總統就像是握著方向盤的駕駛，立法院則是引擎，民進黨過半，立法院支持民主進步的人數足夠，引擎才有力，才能推動國家進步，我們走信賴台灣這條路，國民黨走依賴中國的老路，兩條不同的國家路線勢必在立法院造成衝突，當民進黨國會過半，才能守護台灣的主權和產業發展，讓國家繼續走在正確的路上。
賴清德最後強調，總統副總統能不能高票當選、民進黨國會能不能過半，新北市關鍵，讓賴清德蕭美琴在新北市得到歷史新高票，也讓新北的區域立委也一定要打出全壘打，懇請大家在1月13日總統立委選舉，出來投票，總統、副總統懇請支持2號賴清德、蕭美琴，區域立委全力支持新北民進黨提名的12席立委，政黨票記得要投給6號民進黨，「只有美德雙全，才能讓台灣穩健向前！」
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