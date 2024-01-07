日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽！劉嬿第二回合打出67桿暫居第一

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這是最大收穫；其他更滿意的地方，就是部分長洞，例如第18洞的第二桿距離表現明顯更遠一點，留下大約10呎內的推桿長度，整體結果還算滿意，不過還是有進步空間，譬如除第18洞以外其他五桿洞都沒賺到，像第15洞就出現3推，明日的目標就希望能夠打出低於68桿，努力爭取冠軍榮耀！」
一直保持強大競爭力的凱蒙望在前9洞一口氣灌進四鳥，一度讓她在後面9洞短暫保持第一名的領先地位，儘管如此，下午後半段未能順利抓鳥，甚至未能守住第13洞而苦吞柏忌，卻也成為她有效降低推桿數之餘得遺珠之憾，「今天推桿比昨天推進更優異的26推，下午幾洞也能成功控制在兩推救平標準桿，雖然未能打出博蒂但也算有所收穫。明天最終回合我可要盡量控制情緒，不要太亢奮或得失心太重，讓自己持續保持高度競爭狀態。」凱蒙望在本回合結束後表示。
同樣在上午祭出穩定表現、下午卻因為連續的平標準桿讓自己的後9洞顯得沉悶的錢珮芸，第18洞卻因為精彩射鷹為成績卡大進補，最後以兩回合低於標準桿4桿的140桿，以第3名之姿進入決戰日。「第18洞這一洞我真的本來沒想太多，開球之後被樹擋住，當時距離旗竿大概還有223碼，第二桿企圖要打高過樹，但Slice多了一點掉進果嶺右邊長草區，結果沒想到那記切球居然還給我直接切進（老鷹）！」錢珮芸回顧今天比較多的狀態就是持續在救球，許多短推也處理得很緊張，她希望明天能夠有更火燙的手感，能進攻就積極進攻，即使不理想也能順利救平標準桿，為自己創造獲勝機會。
原本第一輪結束後還保持第一名地位的李旻，來到中午前進至第9洞後卻出現大亂流，尤其是Par 4第11洞雙柏忌更讓她原先的優勢大量失血，她回想當時狀況時說道：「打到後面整個人節奏感都亂掉，像第11洞，開球明明很棒，第二桿卻打得很不紮實，第三桿切球也沒切好…...你知道，也不知道為什麼，感覺就好像失控一樣！雖然3桿On果嶺，但卻留下足足40呎的距離，接著第一推又涮洞沒進，最後只能3推結束該洞。」目前以142桿並列第6名擠進決賽的李旻，預期明天整體比賽節奏應該會好一些，因此期許能把握最後機會奪下自己在日立冷氣慈善盃（繼2017年之後）的第二勝。
精彩賽事 外加夢幻好禮大摸彩
日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽舉辦場地的信誼高爾夫球場，今天第二回合結束後將取成績最優之前 50 名職業選手（含同桿者）前進至明天最終回合。
此外，最後一回合賽事將由民視無線台（CH-06、MOD CH-006）於1月7日（週日）13:00-16:00進行直播，以及民視第㇐台（CH-151、 MOD CH-316）於1月7日（週日）23:00-02:00重播，歡迎大家準時留意精彩賽況。
本賽事採售票方式(購票請洽年代售票系統（門票為三日券，金額250元）所有門票所得將作為慈善捐款。今日第二回合由台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司總經理羅淮正主持夢幻好禮大摸彩，抽出眾多得獎幸運兒；大會亦歡迎觀眾踴躍到場看比賽，做公益之餘，日立冷氣也將在最後一回合1月7日的下午14:30再次進行抽獎。
為鼓勵球員拿出實力打出精采好球，此次賽事大會還安排下列特別獎項：
最佳業餘選手副賞》
贊助商：信誼球場
獎項：信誼球場榮譽會員資格一年
一桿進洞獎》
獎項：日立變頻冷暖分離式冷氣一組（RAS-28NJP/RAC-28NP），正式比賽回合三天，4個短洞擊出一桿進洞的選手獲得不限次數