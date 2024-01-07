阿拉斯加航空班機窗戶空中飛走！機身「破個大洞」嚇傻　緊急返航

日航擦撞意外害延誤2小時！櫻花妹一上機見1物　大讚ANA：太慷慨

▲受2日發生的日本航空與海上保安廳飛機相撞事故影響，全日空多架航班延誤、取消，該航空公司也迅速做出應對。（圖／美聯社／達志影像）
▲受2日發生的日本航空與海上保安廳飛機相撞事故影響，全日空多架航班延誤、取消，該航空公司也迅速做出應對。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本航空一架國內班機2日與日本海上保安廳MA722巡邏機在羽田機場發生相撞意外，不僅造成人員傷亡，也使得後續航班受到影響。近來有日本網友分享表示自己搭乘全日空就被延誤了2小時，儘管是無法避免的狀況，她一上機就收到了航空公司給的餐費補償，讓她相當感動，大讚「ANA太棒了」。

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一名日本女網友近來在社群平台X（舊推特）上PO文表示，受到日航班機擦撞事故影響，當天她本欲搭乘的全日空（ANA）航班延誤了約2個小時的時間，她也深知這是無可奈何的狀況，且全日空本身也沒有任何不對，「但為了表達歉意，竟然在乘客登機的時候，發送裝有2000日圓（約台幣428元）現金的信封袋作為餐費補償，可用來購買食物與飲料。」

該網友表示，沒想到僅因延誤2小時就收到，直呼「這也太慷慨了，感覺快要哭出來了」，更大讚全日空「太棒了」，同時她在貼文中附上了裝有現金的信封袋照片。

她的貼文後續也引起了許多網友討論，有另一名網友跳出來表示，自己當天也收到了2000日圓的補償金，當時航空公司有進行說明，稱因為設備更換與延誤的關係，機組人員來不及準備飛機餐，這才以現金補償乘客的餐費。

不少網友也被全日空機警的應對抱持正面看法，大家都能體諒當時的狀況，但ANA的應對真的太讚了」、「這真的是很好的處理方式」、「ANA的應對一點也不輸JAL（日本航空），非常出色」；不過也有人提出不同看法，認為「這是一定的，因為你都花比較多錢搭全日空了，當然會得到跟廉航不一樣的待遇」。

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