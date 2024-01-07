出門小心！東北季風挾「境外污染物」 半個台灣空氣品質亮警報
東北季風增強，境外污染物也跟著移入影響台灣，天氣風險公司分析師歐宗學提醒，今（7）日尤其在雲嘉南到南部地區都位於下風處，空氣擴散條件不佳，局部可能達所有族群「不健康等級」，環境部也將整個台灣西半部的空氣品質亮起橘色燈號警戒，提醒民眾外出建議攜帶口罩，隨時留意身體狀況。
記者張志浩／綜合報導
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，「今天南部的空氣品質不佳，敏感性朋友要多注意!主要是境外空氣污染移入，加上東北季風下，南部的大氣穩定擴散條件差」，歐宗學表示，今天的東北季風有挾帶境外污染移入，西半部地區都有機會達到敏感族群不健康等級，尤其雲嘉南到南部地區位在下風處，局部可能達所有族群不健康等級，預估影響到明天就會緩和一些。
環境部提醒，東北風挾帶境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，但中南部仍易累積污染物，明後兩天，東北季風減弱、華南雲雨區東移，雖然空氣品質稍微轉好，但西半部仍易累積污染物，週三開始東北季風再增強，迎風面北部、東半部擴散條件變佳，但下風處污染物仍易累積，中南部民眾本週外出要特別小心。
天氣部分，今日北台灣偏涼，高溫不超過攝氏20度、中南部日夜溫差大，下半天開始到晚上，隨著華南雲雨區逐漸東移，中北部的雲量陸續增多，預估週二上午開始就會轉為多雲或陰並有短暫陣雨的天氣，東部地區、南部山區也有局部短暫陣雨機會，週三大陸冷氣團開始南下帶來乾冷空氣，北台灣預估會再有一波明顯降溫。