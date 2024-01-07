五月天阿信牽17歲星二代甜蜜合唱！羞認：看過妳出生的時候
五月天在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，場場都有驚喜，主唱阿信每場都會選擇觀眾上台合唱，昨（6）日邀請17歲少女上台，一起躺在宛如星空下的舞台關燈談心，掀起演唱會最高潮，粉絲尖叫羨慕不已，原來這位幸運觀眾是成員冠佑的女兒「小玫瑰」劉芯妤，五月天成軍25年，帶著星二代同台表演，畫面感動不少觀眾。
記者江芷稜／綜合報導
冠佑的正妹女兒「小玫瑰」劉芯妤，對音樂很有興趣，有意追隨父親腳步當歌手，去年推出單曲〈SO FAR AWAY〉試水溫。阿信在台上問小玫瑰：「妳知道五月天是誰嗎？」她嘴甜表示喜歡五月天17年了，因為從小在媽媽肚裡時，就開始聆聽天團的歌，一直到現在都很喜歡，阿信笑回：「妳一歲聽得懂人話嗎？」逗笑全場觀眾。
小玫瑰首次站上大型舞台，與阿信合唱〈笑忘歌〉，展現大將之風。阿信爆料其實小玫瑰出生那一天就看過她，讓小玫瑰直呼好害羞，他立即補充說明：「放心！有穿衣服。」阿信透露，這次跟小玫瑰的合體演出沒有彩排，因為下午臨時告知要帶她上台時，小玫瑰竟然搖頭說「好呀」，讓他哭笑不得。
他在舞台上叮嚀小玫瑰：「無論妳有怎樣的爸爸媽媽，對妳有怎樣的期許，這一生只要妳平凡快樂，那就是最偉大的。」隨後帶著小玫瑰走回舞台，與五月天一起謝幕，場面溫馨又感人，不少粉絲很感動看到偶像升格人父，與最美星二代一起表演，內心相當感動，「DNA時期還小小一隻，現在已經長這麼大這麼美」、「溫柔的阿信配上小玫瑰溫柔的嗓子，真的好喜歡」。
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