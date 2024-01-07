台股區間震盪走勢「短線承壓」　中長線多頭不變

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，拉回到基本面，安聯投信台股團隊評估，隨著半導體週期復甦，加上今年市場聚焦降息，利率有望逐漸寬鬆、長線AI成長動能亦有望挹注，預期短期修正不至影響台股多頭格局。
就產業面，安聯投信台股團隊分析，整體來看，半導體產業從2022年第三季庫存調整至今，目前已回穩，2024年將重回成長趨勢，有望恢復過往正常季節性步調，但各產業、各公司差異大。
安聯投信台股團隊預測，手機經歷半年強勁補庫存需求後，預期從第二季起逐漸趨緩；PC族群相較手機族群更有規格提升與台廠增加市佔率等優勢，更適合做長期布局；AI族群去年下半年休息沉澱後，搭配今明兩年正面展望，仍是市場主流；IP、ASIC長期趨勢不變，更多雲端和汽車大廠投入自研晶片，台廠有望逐步增加市佔率。
至於在車用半導體部分，短期需求不佳，現階段庫存仍處於高檔，預計2024上半年營收年增率有望落底，屆時，電動車半導體用量有機會較燃油車增加兩倍以上，建議可運用短期逆風，伺機逐步建立長期部位。
展望後市，安聯投信台股團隊指出，短線評價超越基本面，不過中長線多頭格局不變。今年不像去年，市場都是從低持股開始；因此，今年在持股比率都拉高的情況下，選股或換股勢將成為今年重要決勝點，建議擇優取利，AI仍是最重要主題，聚焦長線趨勢與循環題材。