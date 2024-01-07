英雄聯盟／《奧術》第二季預告來了！上映時間曝 40秒片段搶先看
知名遊戲《LOL英雄聯盟》改編動畫《奧術》第二季終於釋出最新預告，在第一季講述吉茵珂絲、菲艾和艾克等英雄的故事後，第二季的預告片段中，預估將會圍繞在狼人沃維克與辛吉德的故事線進行，Netflix 表示，《奧術》第二季將於2024年11月正式上映，睽違3年終於有第二季的消息，眾多粉絲也興奮不已，紛紛直呼「我好興奮啊！」
記者張志浩／綜合報導
《奧術》是由 Riot 出品的網路動畫劇集，改編自該旗下的熱門遊戲《英雄聯盟》，第一季於遊戲10週年慶典上首次對外宣布，並在2021年11月上映，隨後獲得空前的成功，《奧術》流暢的敘事技巧、驚人的動畫技術，不只掀起老玩家對英雄的熱情，也讓不少沒在玩遊戲的觀眾認識《英雄聯盟》宇宙，當初《奧術》第一季也獲獎無數，包括艾美獎等。
而 Netflix 近日無預警釋出《奧術》第二季大約40秒的預告片段，片段可以看出，鍊金術師辛吉德不斷向尚未變化成狼人的沃維克輸送特殊血液，在《英雄聯盟》宇宙中，維克特是一名在佐恩陰暗街道狩獵的怪獸，經過痛苦的實驗轉化、身體與複雜的化學管道系統融合後變成狼人，血液裡充滿了肆虐的鍊金術，並被鮮血所吸引，會因血腥味而陷入瘋狂，所有噴灑出鮮血的人，都沒辦法逃過他的魔爪。
從過去種種已知消息可得知，《奧術》第二季包括吉茵珂絲、菲艾等角色將繼續在皮爾托福這座城市活躍，姐妹倆身處不同的陣營仍會持續發生衝突，狼人沃維克與辛吉德之間的故事將會替《英雄聯盟》宇宙帶來極大衝擊，《奧術》第二季將在2024年11月上映，粉絲們也開心表示「奧術直接把動畫水準拉高好幾個層次，期待第二季」、「奧術品質真的很好，音樂美術到劇情都是一時之選」、「第二季終於有消息，我要哭了」。