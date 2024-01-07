批柯文哲切割馬治薇　賴競辦喊：難道向紅統靠攏是你中心思想

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陳世凱指出，柯文哲對馬治薇的來歷可是如數家珍，過去替她站台輔選的時候，就曾誇獎她「當記者一路當上來」，認為她非常認真，將她視為民眾黨內年輕人的榜樣，希望黨內青年像馬治薇一樣改變台灣的政治文化。
陳世凱表示，若柯文哲所稱屬實，馬治薇過去爭取民眾黨立法委員提名參選時，民眾黨內就曾因為她的紅統背景，並未正式提名，但柯文哲日前仍親自站台表示力挺，甚至公開誇獎馬治薇是榜樣，「試問柯文哲，難道向紅統靠攏就是你的中心思想，甚至還公然呼籲黨內青年一起跟進，真是令人啼笑皆非」。
陳世凱表示，民眾黨雖已將馬治薇開除黨籍，柯文哲也火速切割，但綜觀柯文哲長期下來的言行，包括文哲大A的十二門徒爭議、公開表態反對《排黑條款》、與賄選判刑定讞的李全教同框拉手喊凍蒜，直至站台力挺有紅統背景、收受中國資金協助介選的馬治薇，都不證自明對柯文哲來說，只要有利可圖、有票可拿，就算是黑金、賄選或紅統，柯文哲都可以妥協。
陳世凱質疑，若遭柯文哲稱很小咖的馬治薇，都能夠收受百萬元虛擬貨幣協助中國介選，那大咖還得了？請教柯文哲，你心中的「大咖」到底是誰？民眾黨內到底還有多少個「馬治薇」？請柯文哲正面回應、誠實以告。
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