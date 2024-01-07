「台灣這台車一定要穩穩開！」　蔡英文：一同創造令人信賴的路線

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蔡英文說，在開車的那支影片中，蕭美琴有一句話，大家都很喜歡，就是我們「民主路一直走」，我們執政，一直都堅持走這條民主的道路，雖然走民主路，過程很辛苦，但我們也一起度過許多的難關，大步走向世界。
蔡英文強調，世界的台灣，就是大家和蔡英文一起打拚出來的，她要感謝大家的支持，跟我們一起創造「沉著穩健，令人信賴」的「蔡英文路線」。
蔡英文呼籲，1月13號要拜託大家，繼續支持一直跟蔡英文並肩作戰的賴清德和蕭美琴，接棒蔡英文，完成我們正在進行的建設。
蔡英文細數新北建設，包含延宕超過20年的樹林捷運，賴清德當行政院長時已核定通過了，現在樹林捷運、環狀捷運北環段，都已經在動工；也用前瞻經費，在新北市蓋25個停車場，現在已經完工12座，未來，還要繼續蓋，總共會增加超過8千個停車位。
蔡英文強調，這些事情要繼續完成，台灣這台車，一定要穩穩地開，也要繼續往對的方向開，「我要告訴大家，負責掌握方向盤的是總統、副總統，立法院就是引擎，民進黨要國會過半，有足夠的人數，引擎才夠力，國家才能夠繼續進步」。
蔡英文也呼籲，立委就要拜託新北的朋友支持，包含何博文、林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政粉絲團、吳崢、莊銘淵、吳琪銘、曾柏瑜、賴品妤等，「1月13日，一定要出來投票，支持新北12席立委，政黨票投民主進步黨，讓民進黨國會過半，新北、台灣，都繼續往民主路前進！」
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