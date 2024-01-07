待客之道不中斷！加賀屋遇強震停業、停水　員工超狂舉動暖哭眾人

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而加賀屋服務宗旨為「真心款待」，致力於提供顧客賓至如歸的體驗，前任老闆娘小田孝的待客之道就是「不向客人說『不可能』」，其服務精神延續至今，就連這次強震過後也不例外。受到能登半島地震影響，加賀屋4日宣布將無限期停業，目前已取消至1月底的預約，將陸續退款。除了加賀屋，附近同集團的姊妹店「あえの風」、「松乃碧」和「虹與海（虹と海）」也停止營業。預計於2月後視情況判斷恢復營業時機，於官方網站公告。
有旅客指出，在強震過後，員工立刻到各房間敦促客人避難，即使電梯停止運行，許多員工仍直接爬到20樓疏散旅客。一名女性漫畫家「くぼこまき」當天入住加賀屋姊妹店「あえの風（和之風）」，她表示，在地震發生後加賀屋集團員工反應很快，迅速送來大量的點心、水、茶和毛毯。
地震發生隔天，由於和倉溫泉車站的班次仍停駛，加賀屋迅速安排旅客搭巴士前往金澤。而在くぼこまき前往旅館外臨時搭起的帳篷辦理退房手續時，發現員工們竟一一進入建材龜裂且一片狼藉的旅館內，為全體房客尋找行李，不僅動作迅速還相當準確地幫她找回大部分的東西。くぼこまき指出，由於她的岳父因腳痛走路不穩，加賀屋員工也立刻準備了輪椅，協助他們將行李搬上巴士，在旅客臨走前還分發許多高級點心與龍年護身符。
不僅如此，由於在地震之後，加賀屋所在的七尾市全面停水，但加賀屋的廁所卻能繼續使用。原來是員工們接力用水桶搬運水，使廁所得以沖水。當巴士陸續出發時，，加賀屋工作人員排成一排對著離開的巴士一一鞠躬道別，這一切讓くぼこまき感到非常驚訝，直呼「在這樣的非常時期，也能為了客人做到這種程度」。
くぼこまき在社群平X上分享這段經歷，並表示在旅館從震災的打擊中恢復後，自己屆時應該會再次拜訪表達謝意。而她的文章也獲得廣大網友的迴響，許多人留言大讚，「我看了忍不住掉眼淚」、「真不愧是加賀屋」、「等災情恢復後，我也要去住看看」。
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