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待客之道不中斷！加賀屋遇強震停業、停水　員工超狂舉動暖哭眾人

▲即使經歷強震衝擊，加賀屋員工仍不遺餘力地服務旅客，貼心舉動大獲好評。（圖／翻攝自X）
▲即使經歷強震衝擊，加賀屋員工仍不遺餘力地服務旅客，貼心舉動大獲好評。（圖／翻攝自X）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本石川縣1日發生規模7.6強震，導致大量傷亡與大規模停水停電，位在石川縣七尾市的知名百年溫泉旅館加賀屋也受到影響無限期停業。不過有當地日本人透露，在地震之後，加賀屋不僅提供毛毯、點心等、幫客人進入飯店房間拿行李，還在當地停水期間，靠員工接力搬運用水，讓館內廁所能夠照常使用。

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位於日本七尾市和倉溫泉的老字號溫泉旅館「加賀屋」，於1906年開業，至今已有百年歷史，為日本規模最大的旅館，最多可容納約1450名旅客。雖然入住費用不便宜，但仍在飯店旅館百大評選排行榜連續36年奪下榜首，就連日本昭和天皇與平成天皇都曾經入住過，甚至是許多日本人「一輩子必住過一次」的目標。

而加賀屋服務宗旨為「真心款待」，致力於提供顧客賓至如歸的體驗，前任老闆娘小田孝的待客之道就是「不向客人說『不可能』」，其服務精神延續至今，就連這次強震過後也不例外。受到能登半島地震影響，加賀屋4日宣布將無限期停業，目前已取消至1月底的預約，將陸續退款。除了加賀屋，附近同集團的姊妹店「あえの風」、「松乃碧」和「虹與海（虹と海）」也停止營業。預計於2月後視情況判斷恢復營業時機，於官方網站公告。

有旅客指出，在強震過後，員工立刻到各房間敦促客人避難，即使電梯停止運行，許多員工仍直接爬到20樓疏散旅客。一名女性漫畫家「くぼこまき」當天入住加賀屋姊妹店「あえの風（和之風）」，她表示，在地震發生後加賀屋集團員工反應很快，迅速送來大量的點心、水、茶和毛毯。

地震發生隔天，由於和倉溫泉車站的班次仍停駛，加賀屋迅速安排旅客搭巴士前往金澤。而在くぼこまき前往旅館外臨時搭起的帳篷辦理退房手續時，發現員工們竟一一進入建材龜裂且一片狼藉的旅館內，為全體房客尋找行李，不僅動作迅速還相當準確地幫她找回大部分的東西。くぼこまき指出，由於她的岳父因腳痛走路不穩，加賀屋員工也立刻準備了輪椅，協助他們將行李搬上巴士，在旅客臨走前還分發許多高級點心與龍年護身符。

不僅如此，由於在地震之後，加賀屋所在的七尾市全面停水，但加賀屋的廁所卻能繼續使用。原來是員工們接力用水桶搬運水，使廁所得以沖水。當巴士陸續出發時，，加賀屋工作人員排成一排對著離開的巴士一一鞠躬道別，這一切讓くぼこまき感到非常驚訝，直呼「在這樣的非常時期，也能為了客人做到這種程度」。

くぼこまき在社群平X上分享這段經歷，並表示在旅館從震災的打擊中恢復後，自己屆時應該會再次拜訪表達謝意。而她的文章也獲得廣大網友的迴響，許多人留言大讚，「我看了忍不住掉眼淚」、「真不愧是加賀屋」、「等災情恢復後，我也要去住看看」。


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