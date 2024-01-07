中市自行車道介面不統一　議員：道路共構險象環生

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳俞融說，目前台中市的自行車道，大部分多以觀光遊憩為主，然而檢視市區現有自行車道不但稀少，自行車道介面跟規劃更是不統一，讓自行車難以成為民眾的主要通勤工具。
她舉例，觀旅局管轄的城中城人文自行車道，多數路線僅有藍色箭頭標誌，但卻未畫出專屬腳踏車道，使得自行車仍需在馬路上與汽機車爭道，而交通局管轄的自由路自行車道，一過了精武路到一中商圈就嘎然而止，介面不統一，除了讓自行車使用者無所適從，必須在馬路與自行車道上頻繁變換，也徒增自行車使用者危險性。
陳俞融也說，依照交通部統計資料，台中市112年1-10月共發生2,844件自行車交通傷亡事故，相較111年1-10月同期的1,192件自行車傷亡事故，事故數大幅上升七成。顯示現行自行車在機慢車共道上行駛安全性不足，造成險象環生。
陳俞融以國內外作法為例，台北市針對寬度在20公尺以上的道路，著眼整體道路網絡的連貫性，進行評估並篩選適合建置自行車道的路段。包括主幹道、區域生活區以及串聯路段的三種自行車道規劃型態。荷蘭則將稅收專款專用於興建自行車道，使得自行車道成為一種與人行道同等重要的標準設施，也是推動綠色交通不可或缺的一環。