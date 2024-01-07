《厲陰宅之旅》沉浸展登台！驚悚還原安娜貝爾、鬼修女7大恐怖片
《厲陰宅之旅》高規格沉浸式展覽，亞洲巡迴的第二站驚喜登台！身歷其境踏入啟發自《厲陰宅宇宙》的精美場景，精選16個展區、7部恐怖電影，包括《厲陰宅》系列、《安娜貝爾》系列和《鬼修女》互動裝置和經典場景驚奇不斷，製作團隊重金打造華山兩棟展館，再現經典恐怖場景讓你探索。
記者黃雅琪／綜合報導
觀眾將化身超自然現像的調查員，伴隨燈光、音樂特效，踏上提心吊膽的冒險之旅！展覽設計靈感源自於影史上最成功的恐怖系列電影《厲陰宅宇宙》，包含3部《厲陰宅》、3部《安娜貝爾》以及《鬼修女》，還原令人害怕想起的標誌性場景和情節。總共16個展區展示經典室內外場景，例如充滿了詛咒的佩倫家大宅、觀眾更會看見華倫夫婦靈異博物館裡，安娜貝爾對你展開招魂呼喚、甚至遇見瓦拉克（VALAK）。
除了精緻場景設置讓影迷們拍好拍滿，觀眾們更能透過展覽中各個展區空間及互動裝置，親身體驗電影中的最具指標性經典情節的精采時刻，一一目睹超自然事件的引爆，觀眾可能看見消失又現身的娃娃、突然擺動的詛咒物件、鬼影也可能會驚嚇現身。《厲陰宅之旅》沉浸式體驗展即日起至4月7日，於華山文創園區東2A、B館盛大展開。
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